CTA - o czym pamiętać przy ustalaniu?

Scrollując dowolną stronę z pewnością trafiasz na komunikaty w stylu" "Kup teraz!", "Zapisz się" lub "Wypróbuj". To właśnie przykłady zastosowanych w tekście Call-To-Action. CTA , bo tak określamy je w skrócie, to dosłownie: Wezwanie do działania. To krótki komunikat, jednak niech Cię nie zwiedzie jego wielkość - ma o wiele większe znaczenie, niż możesz się spodziewać!CTA może mieć formę przycisku, grafiki lub tekstu. Może być pojedynczy lub w serii wezwań, znajdować się w jednej lub różnych partiach strony. Wszystko zależy od celu i taktyki autora. Zawsze jednak jest zwięzły i ma przekonać Cię do podjęcia konkretnych kroków. Bez względu na to w jakiej formie zastosujesz go na swoim landing page'u , ważne żeby był:CTA ma kluczowe znaczenie dla poziomu konwersji.Tworząc landing page uwzględniasz różne aspekty, jest jednak bardzo prawdopodobne, że wszystko sprowadza się do jednego: kliknięć odbiorców. I w tej kwestii CTA jest Twoim najlepszym wsparciem.Kliknięcia przekładają się na różne korzyści, uzależnione oczywiście od celu, który sobie stawiasz: wyższej konwersji lub wyższego CTR. Konwersja nie musi dotyczyć dosłownych zakupów na stronie. To może być rozbudowanie listy mailingowej przez zapis do newslettera, zachęta do pobrania eksperckiego Ebooka czy zapis na nadchodzący webinar. Wyższy współczynnik kliknięć z kolei to wsparcie Twoich działań w obszarze SEO - im większa "klikalność" strony, tym większa jej wiarygodność w oczach przeglądarek.Dlaczego zwykły przycisk ma dla nich obu tak duże znaczenie? Bo CTA wspierają nawigację czytelnika przez treść na stronie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś wejść na interesujący artykuł i w pierwszym odruchu wyłącznie go przeskanować? No właśnie. :) Dziś wszyscy w ten sposób pochłaniamy treści. Zwłaszcza, jeśli są dłuższe. Nasze mózgi są przeładowane bodźcami i potrzebują dowodu na to, że czemuś warto poświęcić energię. Wezwanie do działania to coś, co może być takim dowodem.Gdyby porównać tekst na twojej stronie do ścieżki, CTA będą drogowskazami kierującymi użytkownika do stacji końcowej, czyli konwersji np. subskrypcji newslettera. I tak długo, jak doprowadzają odbiorcę do tego celu, tak długo realizują swoje założenie.Above-The-Fold, czyli dosłownie: "nad linią załamania" strony, to ta część, która wyświetla się jako pierwsza w oknie przeglądarki i którą widzisz bez konieczności scrollowania. To tam skupia się aż 80% uwagi odbiorców!Skuteczność CTA zależy nie tylko od jego konstrukcji lub układu całej serii zastosowanych wezwań, ale też od jego dosłownego położenia w tekście. Jego górny fragment jest w tym kontekście dla Ciebie najistotniejszy.Bo to pierwsze miejsce, na które trafi Twój odbiorca. Pamiętasz, jak porównaliśmy CTA do drogowskazów? To jest ten, po którym chcemy, żeby zrobił kolejny krok - dokonał zapisu lub pozostał na stronie. Na pochwycenie uwagi czytelnika masz średnio 8 sekund, więc pierwszy kontakt z landingiem jest najważniejszy.Pamiętaj o celu. Jeśli chcesz, żeby Twoje CTA dotarło do jak największej ilości odbiorców, umieść je w przestrzeni znacznie powyżej 800 piksela. To tam ma szansę zauważyć je największa liczba odwiedzających. Możesz też wesprzeć je dodatkowym wezwaniem, już w formie tekstu, gdzieś w obszarze pomiędzy 600 - 1000 pikselem. CTA umieszczone w środkowej części zwykle zyskują dłuższą uwagę czytelnika, więc będą dobrym uzupełnieniem.Planując CTA umieszczone Above-The-Fold skup się na dostosowaniu ich do urządzeń mobilnych: dopasuj wielkość czcionki, interlinii i odstępów do mniejszych ekranów, sprawdź wyrównanie przycisku względem brzegów i jego ogólną przystępność w użyciu.Skąd się wziął ATF? Jeszcze z czasów wczesnej prasy drukowanej! Odnosił się do górnej połowy pierwszej strony gazety, widocznej nawet z daleka na stojaku prasowym. Wydawcy dość szybko zauważyli jej potencjał i to tam trafiały najbardziej chwytliwe nagłówki, najciekawsze zdjęcia i z czasem - pierwsze reklamy.CTA, to wezwanie do działania, które musi być wyeksponowane na stronie. I w tym wypadku kolor, a nawet kontrast, ma znaczenie.Pomarańczowy i zielony to kolory, które uznaje się za najlepiej konwerujące. Są też najbezpieczniejszym rozwiązaniem, bo bez względu na to, czy na landingu dominują barwy chłodne czy ciepłe, stosując zielenie lub pomarańcze zawsze otrzymasz kontrast. A jeśli dobierzesz je odpowiednio, np. pastele w zestawieniu z innymi pastelami w tle, otrzymasz kontrast w gustownym stylu. Warto jednak eksperymentować i testować. Być może na Twoich odbiorców lepiej podziała inne zestawienie. Nie bój się, próbuj i szukaj swoich rozwiązań.Zwróć też uwagę na tło. Video jest ciekawe, ale skutecznie odwróci uwagę od CTA. Podobnie jak wiele małych elementów graficznych czy nagromadzenie zdjęć, więc w tym wypadku mniej zdecydowanie znaczy więcej.Gdyby z całego artykułu miała płynąć jedna kluczowa rada, byłoby to skupienie się na tekście. To najtrudniejsza część w projektowaniu CTA, dlatego pisząc warto skorzystać z inspiracji:W komunikacji z klientem uczciwość jest nie do przecenienia. Tej reguły warto się trzymać, również (a może: zwłaszcza!) przy projektowaniu wezwań do działania. W tekście, linku i wprowadzonych zasadach bądź uczciwy i klarowny. Jeśli Twoja usługa lub sample są dostępne odpłatnie, unikaj sformułowań w stylu "Darmowy" czy "Bez zobowiązań".Ta sama zasada dotyczy danych osobowych. Nie próbuj zdobyć ich "od zaplecza", jeśli od początku nie jest jasne, że Twoja oferta to np. ebook dostępny po pozostawieniu adresu email.I na koniec: trzymaj się wyraźnie określone relacji korzyść -> cena. Nic tak nie zachęca czytelnika do kliknięcia, jak jednoznaczny zysk płynący z Twojej oferty. Nie zapomnij jednak wspomnieć, czego spodziewasz się w zamian.Badania wskazują, że aż 70% czytelników nie scrolluje treści wchodząc na landing page, więc Twoje wartości zaprezentuj już na początku i zrób to w przekonujący oraz wiarygodny sposób.CTA są niewielkimi, ale bardzo istotnymi drogowskazami prowadzącymi uwagę czytelnika. Ustalając je i projektując pamiętaj o kilku elementach: