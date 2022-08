Czas na zbudowanie silnej marki w oczach klientów

Biostat

Badanie znajomości marki może przynieść wiele korzyści, które dobrze zinterpretowane i wykorzystane dają doskonałe wyniki w Twojej firmie. Siłą napędową każdej marki jest konsument, dlatego warto weryfikować jego świadomość oraz zwiększać tę świadomość, ponieważ większa świadomość równa się większe prawdopodobieństwo wyboru właśnie twojej marki.

Badania znajomości marki - reguła, która jest niepodważalna

Jak wygląda badanie?

Ankiety telefoniczne za pomocą systemu CATI, który usprawnia przeprowadzenie badania telefonicznie,



Ankiety internetowe (CAWI),



Ankiety papierowe (PAPI),



Ankiety wspomagane CAPI,



Wywiady FGI oraz IDI (wywiady z pojedynczymi respondentami bądź grupami).

Czy badania znajomości marki przynoszą korzyści firmie?

Określenie świadomości spontanicznej respondentów, czyli określenie czy respondent prawidłowo kojarzy daną markę,



Świadomość wspomagana, czyli weryfikacja, czy respondent kojarzy daną markę spośród całej listy różnych marek,



Świadomość TOM - wskazuje respondentów, którzy spontanicznie wskazali badaną markę na pierwszym miejscu,



NPS-służy do określenia poziomu lojalności klientów danej marki,



SOW-umożliwia zobrazowanie poziomu lojalności klientów,



CSI-pomiar oczekiwań klientów, a także ich zadowolenia z produktów danej marki.



Badania znajomości marki - reguła całego badania, jak się okazuje jest niezwykle prosta, a jednocześnie rozbudowana, ponieważ całe badanie polega na tym, aby określić, jak bardzo dana marka jest rozpoznawalna i czy jest prawidłowo kojarzona ze swoim produktem bądź usługą. Nie bez powodu słyszymy często w telewizji, że dana marka jest określana jako silna i się wyróżniająca. A dlaczego? Ponieważ cała firma pracuje na to, aby ich marka była poprawnie oraz pozytywnie kojarzona i docierała wszędzie tam, gdzie sobie założą. Całe działy dbają o to, aby potencjał marki został odpowiednio wykorzystany, dlatego badania znajomości marki są tak istotne na każdym rynku. Badania marki mogą być przeprowadzone na wiele sposobów, wszystko zależy od oferty firmy, którą wybierzemy. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, ma w swojej ofercie, aż pięć opcji do wyboru, z których można skorzystać, zlecając takie badanie dla swojej firmy:Oczywiście. Fakt ten jest niepodważalny, ponieważ dzięki takim badaniom można poprawić swoją strategię, bądź ją w odpowiednim momencie całkowicie zmienić, ponadto takie badania pomagają wyznaczyć kierunek rozwoju marki. Korzyści wynikające z przeprowadzonego badania znajomości marki to przede wszystkim poznanie klienta docelowego i jego potrzeb, dodatkowo badanie weryfikuje jego lojalność wobec marki oraz oczekiwania i poziom zadowolenia.Badania znajomości marki są przeprowadzane na podstawie kilku wskaźników, które przedstawiane są w formie procentowej:Skorzystaj z badania znajomości marki i wybierz technikę badania odpowiednią dla Ciebie i Twojej branży.