Anna i Robert Lewandowscy w nowej akcji Lidla "Szkoły Pełne Talentów" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Lidl Polska startuje z akcją "Szkoły Pełne Talentów".

• W ciągu najbliższych miesięcy sieć przekaże szkołom w całym kraju wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie.

• W przedsięwzięciu będą uczestniczyli Robert i Anna Lewandowscy

Szkoły Pełne Talentów

Po raz pierwszy Lidl Polska zaprosił do udziału w akcji wszystkie szkoły w Polsce. W ten sposób istniejąca od 20 lat sieć pragnie podziękować swoim klientom za zaufanie, jakim ją obdarzyli, i podjąć działania na rzecz wspólnego dobra. Znaczenie szkół jest nie do przecenienia, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie mają ogromny wpływ na lokalne społeczności.Roberta i Anny Lewandowskich nie trzeba nikomu przedstawiać. Robert jest światową gwiazdą piłki nożnej, a Ania wielokrotną medalistką mistrzostw świata, Europy i Polski w karate, która od lat angażuje się w projekty promujące zdrowie i aktywność fizyczną. Oboje odnoszą spektakularne sukcesy i motywują do walki o własne marzenia. Są idolami dla chłopców i dziewczynek - całego pokolenia. Niestety nie wszystkie dzieci mają jednakowe szanse na rozwijanie swoich talentów oraz zainteresowań. W wielu polskich szkołach wciąż brakuje nowoczesnego sprzętu sportowego, informatycznego, a także pomocy naukowych. Nadeszła pora, aby wspólnymi siłami to zmienić.- mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.Od 5 września 2022 roku klienci sklepów Lidl Polska będą otrzymywać Talenciaki - specjalne vouchery. Na stronie lidl.pl/szkoly przekażą je wybranej szkole. Placówka sama zdecyduje, na co zostaną wymienione zebrane Talenciaki. Nagród są dziesiątki: zaczynając od piłek, a kończąc na zaawansowanym sprzęcie multimedialnym. Dzięki temu każda szkoła może wybrać to, czego najbardziej potrzebuje. Najnowszy projekt Lidl Polska ma odmienić na lepsze nie tylko warunki, w których uczą się miliony polskich dzieci, ale przede wszystkim ich przyszłość.Każdy Talenciak to punkt dla wybranej placówki, a także los na loterii. W odbywającym się co dwa tygodnie losowaniu szkoły, niezależnie od swojej wielkości i położenia, będą miały szansę wygrać m.in. kompletnie wyposażone sale komputerowe oraz sprzęt elektroniczny. Wyniki losowań można śledzić na lidl.pl/szkoly.- mówi Anna Lewandowska.- mówi Robert Lewandowski.Akcja "Szkoły pełne talentów" rozpocznie się w poniedziałek 5 września i potrwa przez 10 tygodni. W kampanii wykorzystano wiele środków komunikacji - radio, telewizję, social media oraz komunikację outdoorową. Za zakup mediów odpowiada agencja Havas Media. Akcja została przygotowana przy współpracy z agencją TCC. Za komunikację kreatywną kampanii odpowiada agencja GPD.