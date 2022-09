Netia nowym sponsorem drużyny koszykówki Arki Gdynia

Łukasz Szewczyk

• Netia została jednym ze sponsorów koszykarskiej drużyny Suzuki Arka Gdynia.

• Logo operatora pojawi się m. in. na parkiecie hali domowej drużyny (Polsat Puls Arena Gdynia) oraz strojach zawodników,

Netia będzie od nowego sezonu rozgrywek wspierać najbardziej utytułowany zespół koszykarski w Polsce, który występuje obecnie pod nazwą Suzuki Arka Gdynia.- powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Netia S.A.Logo Netia pojawi się m. in. na tyle koszulek i spodenek meczowych zawodników, dresach reprezentacyjnych oraz wszystkich materiałach i kanałach informacyjnych drużyny Suzuki Arka Gdynia.W ramach umowy Netia ma też zapewnioną szeroką ekspozycję swojego logotypu i materiałów reklamowych na terenie hali domowej drużyny, którą jest nowoczesny obiekt o nazwie Polsat Plus Arena Gdynia. Logo Netia będzie umieszczone na parkiecie w okolicach koszy, na elektronicznych bandach reklamowych oraz ściance sponsorskiej wykorzystywanej podczas konferencji prasowych.Pierwszy mecz w Energa Basket Lidzie drużyna stoczy 22 września. Natomiast pierwszy domowy pojedynek (na Polsat Plus Arenie Gdynia) zaplanowany jest na 16 października.Klub koszykarski, występujący obecnie pod nazwą Suzuki Arka Gdynia powstał w 1995 roku, jako zespół trzecioligowy. Początkowo jako Trefl Sopot, drużyna przez kolejne lata występowała pod nazwami: Prokom Trefl Sopot, Asseco Prokom Sopot, Asseco Prokom Gdynia, Asseco Gdynia i Asseco Arka Gdynia.Zespół potrzebował zaledwie dwóch lat, by awansować do ekstraklasy, a już w sezonie 2000/2001 zdobył pierwszy Puchar Polski. W 2003 roku drużyna była finalistą Pucharu Mistrzów FIBA, a w sezonie 2003/2004 zakwalifikowała się do ćwierćfinału ULEB Cup i zdobyła swoje pierwsze mistrzostwo Polski, powtarzając ten sukces 9 razy z rzędu.W rozgrywkach europejskiej koszykarskiej Ligi Mistrzów zespół cztery razy awansował do grona szesnastu najlepszych zespołów tych rozgrywek (tzw. Top 16), a raz awansował do grona ośmiu najlepszych drużyn w Europie, co było historycznym wyczynem w polskiej koszykówce.