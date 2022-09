Najlepsze przesyłki kurierskie dla e-commerce

Materiał partnera

W e-commerce dostawa produktów do klienta powinna odbywać się możliwie jak najszybciej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego standardu bezpieczeństwa. Odbiorcy szczególnie cenią dodatkowe opcje dostawy, na przykład darmową drugą próbę doręczenia, czy możliwość śledzenia przesyłki online. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, dokładnie zastanów się, z jakim partnerem logistycznym będziesz współpracować, z myślą o zadowoleniu własnych klientów.

Wysyłanie paczek w sklepach internetowych

Współpraca z firmą kurierską

Wysyłanie paczek - transport krajowy i międzynarodowy

Wygoda dla nadawcy i odbiorcy

Popularność sklepów internetowych nieustannie wzrasta. Użytkownicy chętnie robią zakupy online, ze względu na wygodę oraz korzystne ceny. W wielu sytuacjach duży wolumen zamówień może być kłopotliwy dla przedsiębiorców - każdy klient oczekuje szybkiej dostawy oraz nienaruszonego stanu przesyłki. Firmy prowadzące sklepy internetowe muszą więc współpracować z partnerami, którzy sprostają temu wyzwaniu. Dlatego wiele dostawców usług logistycznych przygotowuje specjalne oferty, stworzone właśnie z myślą o regularnej wysyłce, na przykład ze sklepów internetowych do klientów.Warto zwrócić uwagę na szczegóły poszczególnych ofert dostępnych na rynku. Niektórzy dostawcy usług przewozowych proponują nie tylko szybki transport zamówień, ale także opcje dodatkowe, które mogą być wygodne zarówno dla nadawców, jak i odbiorców. Śledzenie przesyłki w tym kontekście stało się już absolutnym standardem. Dodatkowo firma kurierska może podejmować kilka prób doręczenia lub oferować dostawę do specjalnych punktów nadania i odbioru paczek, skąd adresaci mogą odbierać przesyłki. Do wygodnych opcji bez wątpienia należy druga próba doręczenia, która najczęściej jest realizowana bezpłatnie. W ten sposób odbiorca, którego nie było pod adresem dostawy podczas wizyty kuriera, ciągle ma szansę odebrać swoją przesyłkę bez wychodzenia z domu.Współpraca z firmami kurierskimi może wyglądać różnie. Atrakcyjną ofertę w tym kontekście przygotował GLS , który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym aspektem obsługi klienta w e-commerce jest realizacja procesu transportowego - od momentu nadania, przez sam przewóz, aż po odbiór przez adresata. W jaki sposób przebiega współpraca z GLS? Przede wszystkim przedsiębiorca powinien określić swoje zapotrzebowanie na usługi transportowe. Na bazie tych danych doradcy przygotowują spersonalizowaną ofertę, aby realizacja usługi była maksymalnie korzystna - dla nadawcy i odbiorców jednocześnie.Zaletą GLS bez wątpienia jest szeroki zakres świadczonych usług. To firma kurierska, która współpracuje ze sklepami internetowymi zarówno o dużym, jak i niskim wolumenie miesięcznych zamówień. Dodatkowo dostępne są oferty krajowe oraz międzynarodowe. W obu tych przypadkach transport jest realizowany w atrakcyjnych terminach, bezpiecznie i z myślą o wygodzie adresata, który może komfortowo zarządzać swoją przesyłką.Sklepy internetowe bardzo często obsługują klientów z zagranicy. Wysyłanie paczek międzynarodowych dla przedsiębiorcy powinno być szybkie i proste, dlatego w GLS przygotowano dwie oferty - dla regularnych nadań krajowych i zagranicznych:- BusinessParcel - podstawowy produkt krajowy od GLS pozwalający na wysyłanie paczek do klientów w Polsce. Czas dostawy najczęściej wynosi jeden dzień roboczy od momentu nadania. Oferta jest skierowana nie tylko do sklepów internetowych, ale również innych przedsiębiorstw, które systematycznie nadają przesyłki.- EuroBusinessParcel - podstawowy produkt zagraniczny. Często wykorzystywany w e-commerce ze względu na szybką dostawę przesyłek w całej Europie. Zależnie od kraju odbiorcy, transport trwa od 48 do 96 godzin.Obie oferty od GLS są dopasowywane do potrzeb przedsiębiorstwa e-commerce. Dzięki temu firma może ustalić szczegóły współpracy w trosce o komfort odbiorców. Za sprawą GLS wysyłanie paczek do klientów w Polsce i zagranicą jest po prostu komfortowe a na dodatek niedrogie. Nadawca i adresat mogą monitorować status przesyłki online w dowolnej chwili. GLS dysponuje również ofertą dla przesyłek międzynarodowych poza Europą. To usługa GlobalExpressParcel, obejmująca wiele państw z całego świata, w tym USA, Singapur, czy Japonię.Współczesny klient korzystający ze sklepu internetowego zwraca szczególną uwagę na sposób dostawy oraz czas jej realizacji. Współpraca z kompetentnym partnerem logistycznym może być więc kluczowa w kontekście prowadzenia biznesu online. W trosce o nadawców oraz odbiorców GLS przygotowało wiele przydatnych opcji dodatkowych, które mogą być realizowane wraz z wysyłaniem paczek. To między innymi:- FlexDeliveryService - to usługa, w ramach której odbiorca może wygodnie zarządzać przesyłką. W ten sposób adresat jest w stanie zmienić sposób doręczenia swojego zamówienia, aby proces ten był maksymalnie wygodny.- InfoCourierService - opcja, dzięki której odbiorca otrzymuje numer telefonu do kuriera. Wówczas kontakt z przewoźnikiem jest szybki i bezproblemowy.- CashService - podczas doręczenia odbiorca dokonuje zapłaty za towary, natomiast GLS przekazuje środki do nadawcy.Informacje na temat wszystkich opcji dodatkowych oraz usług zostały zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej GLS.