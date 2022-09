Autorytetami dla pokolenia Alfa są tiktokerzy, gamerzy. Chcą robić karierę w sieci

Łukasz Szewczyk

• Określenie "pokolenie Alfa" odnosi się do dzieci, które urodziły się po 2010 roku.

• Nie znają bowiem świata bez internetu, komputera, smartfona i wielu innych urządzeń, które dają różne możliwości zastosowania

Pokolenie Alfa budzi coraz większą uwagę socjologów i psychologów. Warto je zrozumieć, skuteczniej się z nim komunikować i lepiej stworzyć ofertę skierowaną ściśle do tej grupy pomaga m.in. raport opracowany przez IRCenter. Specjaliści zauważają, że ogromny wpływ na postrzeganie świata przez tę generację ma postęp technologiczny i mobilne aplikacje.- mówi agencji Newseria Lifestyle Dorota Peretiatkowicz, partnerka IRCenter.Prawdopodobnie będzie to pokolenie najlepiej wykształcone i zaawansowane technologicznie oraz przedsiębiorczo. Media społecznościowe są i nadal będą dla niego środowiskiem naturalnym. Zdaniem ekspertów atrakcyjny zawód dla przebodźcowanych dzieci milenialsów to taki, w którym się dużo dzieje. Nieco trudniej będzie się im z kolei odnaleźć na przykład w roli księgowego, który siedzi przez osiem godzin dziennie przy biurku.- mówi Dorota Peretiatkowicz.Partnerka IRCenter obserwuje również tendencję do powrotu autorytetu rodziców. Pokolenie Alfa często się na nich wzoruje, czerpie z ich wiedzy i doświadczenia, a także prosi o pomoc i poradę.- mówi.Pokolenie Alfa ma bardzo szerokie zainteresowania i wiele narzędzi do tego, by rozwijać swoje talenty. Doskonale odnajduje się w różnych sferach, a możliwości, jakie daje mu internet, tylko poszerzają jego horyzonty.- mówi Dorota Peretiatkowicz.Na aktywności, które dzieci chętnie podejmują, wpływ mają przede wszystkim rodzice. To oni już od najmłodszych lat kształtują w nich zarówno dobre, jak i złe nawyki.- mówi partnerka IRCenter.Wśród zajęć pozaszkolnych dominują korepetycje, skierowane już nawet do czwartoklasistów. Popularne są też zajęcia sportowe, rekreacyjne i plastyczne.- dodaje Dorota Peretiatkowicz.Dzieci milenialsów są świadkami wielu burzliwych wydarzeń społecznych i politycznych. Zdaniem ekspertów rodzice muszą je więc jak najlepiej przygotować do nowych wyzwań i zaopatrzyć w niezbędne umiejętności, by nie tylko przetrwały, ale także naprawiały świat.