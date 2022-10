"Leczyć raka po ludzku". Nowa akcja społeczna Wysokich Obcasów i Wyborczej

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła nowa akcja "Wyborczej" i "Wysokich Obcasów" poświęcona profilaktyce i leczeniu nowotworów najczęściej dotykających kobiety w Polsce.

• Celem projektu jest edukowanie oraz inspirowanie do działania jak największej liczby Polek i ich bliskich.

Każdego dnia ponad pięćdziesiąt Polek dowiaduje się, że ma raka piersi. To najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet - zaraz za nim plasują się rak płuc i rak jajnika. Mimo prowadzonych od lat, a nawet dekad licznych akcji edukacyjnych w czasie pandemii w Polsce liczba zachorowań spowodowanych rakiem piersi wzrosła do rekordowych poziomów.Poprzez nową akcję "Leczyć raka po ludzku" redakcje "Wyborczej" i "Wysokich Obcasów" chcą więc edukować oraz inspirować do działania jak największą liczbę Polek i ich bliskich tak, aby kobiety w porę otrzymywały diagnozę i jak najlepsze leczenie.Wiedza pomaga opanować stres i zmniejsza poczucie zagubienia, jednak chora nie zawsze wie, o co pytać i gdzie szukać rzetelnych odpowiedzi - i tu akcja "Wyborczej" i "Wysokich Obcasów' będzie przychodzić z pomocą. Cykl publikacji dostępny na łamach dziennika przeprowadzi czytelniczki przez profilaktykę oraz wszystkie etapy choroby - od diagnozy, przez terapię, aż do rehabilitacji. Projekt pokaże zarówno dobre praktyki, jak i zaniedbania obecne w polskiej służbie zdrowia. W artykułach wypowiedzą się uznani specjaliści, dostarczając sprawdzonych i wiarygodnych informacji, którymi można m.in. posłużyć się w rozmowach z lekarzami.Październik przyniesie serię publikacji poświęconych rakowi piersi - najczęściej występującemu nowotworowi u kobiet. W listopadzie redakcje przybliżą czytelniczkom i czytelnikom problemy związane z diagnozowaniem i leczeniem raka płuc, a w grudniu opowiedzą o raku jajnika.Dodatkowo, dziennikarki "Wysokich Obcasów" poruszą takie tematy, jak: rola genów i nawyków w powstawaniu nowotworów; najlepsza dieta podczas leczenia; rak a płodność. Nie zabraknie również rozmów z kobietami, które same doświadczyły choroby - m.in. z Jane Fondą, Anną Puślecką i Krystyną Wechmann - prezeską fundacji Amazonki.Akcja potrwa do końca grudnia 2022 r. Publikacje z cyklu "Leczyć raka po ludzku" ukażą się w "Wysokich Obcasach", "Gazecie Wyborczej" oraz w serwisach Wysokieobcasy.pl i Wyborcza.pl. Projekt obejmie nie tylko cykl artykułów, ale też angażujące podcasty. Pierwsza publikacja jest już dostępna na stronie WysokieObcasy.pl Partnerami akcji "Leczyć raka po ludzku" są Intimissimi i YES."Wyborcza" od lat prowadzi akcje wspierające nie tylko osoby chore, ich bliskich oraz personel medyczny, ale również po prostu kobiety i dziewczynki na wszystkich etapach ich życia, promując postawę "osiędbania". Przykładami takich projektów są: "Pod dobrą opieką. Pielęgniarki i położne. Godność i szacunek ", "Rodzić po ludzku. Pozwólcie nam się przywitać", "Z miesiączką na Ty" czy "Zmiany są piękne. Menopauza - mówmy o tym".