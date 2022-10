TVN Media rusza z ofertą Addressable TV

Łukasz Szewczyk

• Biuro Reklamy TVN Media wprowadza do swojej oferty możliwość zakupu spersonalizowanych reklam telewizyjnych kierowanych do wybranych gospodarstw domowych.

• Addressable TV łączy siłę i skalę telewizji z precyzją dotarcia do odbiorców środowiska digital.

• Telewizja adresowalna to nowe możliwości komunikacji marek dla reklamodawców

Model dynamicznej podmiany reklamy, czyli Addressable TV polega na nałożeniu na tradycyjne bloki reklamowe emitowane w telewizji liniowej alternatywnych bloków, zawierających spersonalizowany zestaw reklam dostosowany do indywidualnych cech użytkownika. Reklamy dostarczane są drogą internetową i nakładają się na blok liniowy w idealnej synchronizacji czasowej, niezauważalnej dla widza.Opracowane przez TVN Media rozwiązanie telewizji adresowalnej jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie. Oferuje możliwości dotychczas niedostępne z punktu widzenia tradycyjnych kampanii realizowanych w telewizji. Addressable TV w unikalny sposób łączy zalety tradycyjnej telewizji liniowej - jej zasięg, oddziaływanie emocjonalne, dowiedzioną siłę w budowaniu marek - z możliwościami świata digital, w tym przede wszystkim z większą precyzją dotarcia, lepszym dopasowaniem reklam czy wreszcie możliwościami bezpośredniego mierzenia efektów.W konsekwencji reklamodawcy otrzymują możliwość m.in. realizacji kampanii lokalnych z wykorzystaniem ogólnopolskich stacji TV. Telewizja adresowalna pozwala także na prowadzenie selektywnych działań do określonej grupy odbiorców, którzy otrzymują spersonalizowane komunikaty reklamowe, różniące się od reklam ogólnopolskich emitowanych w tym samym czasie, w tym samym bloku reklamowym.- podkreśla Piotr Tyborowicz, dyrektor Biura Reklamy TVN Media i członek zarządu TVN Warner Bros. Discovery.Opracowana przez Biuro Reklamy TVN Media oferta Addressable TV obejmuje dwa warianty produktu:• Copy Splitting - propozycja skierowana do reklamodawców kupujących kampanie TV w ramach portfolio Warner Bros. Discovery w Polsce. Polega na podmianie kopii telewizyjnych w ramach kampanii liniowej klienta. Ta forma komunikacji sprawdzi się np. w przypadku reklamodawców zainteresowanych zróżnicowaniem komunikatu w zależności od obszaru geograficznego.• Addressable Ads - czyli emisja dedykowanych reklam w ramach całej dostępnej przestrzeni reklamowej oferowanej na telewizorach podłączonych do internetu, gdzie możliwe jest stosowanie DAI (dynamiczna podmiana reklam, z ang. dynamic ad insertion). Rozwiązanie to nie wymaga od reklamodawcy wcześniejszego zakupu linearnej kampanii telewizyjnej. To rozwiązanie dla marketerów, którzy z różnych względów - np. wynikających z ograniczeń geograficznych, czy z innej definicji grupy docelowej - jak dotąd nie decydowali się na obecność w telewizji.W pierwszym etapie w ofercie grupy TVN Warner Bros. Discovery znalazły się telewizory w zasięgu naziemnej telewizji cyfrowej z aktywną technologią HbbTV, umożliwiające emisję zestawu adresowalnych reklam dla 3 kanałów: TVN, TVN7 oraz TTV, dostępnych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Wkrótce oferta obejmie urządzenia TV podłączone do internetu, z aktywną aplikacją player.pl oraz telewizory smartTV dostępne w środowisku kablowo-satelitarnym.Personalizacja reklam odbywa się w oparciu o wiedzę o użytkowniku. Grupy odbiorców reklam Addressable TV mogą być zdefiniowane na poziomie gospodarstwa domowego i określone na podstawie następujących kryteriów:• danych geolokalizacyjnych - możliwość kierowania reklam do zdefiniowanych geograficznie obszarów jak np. województwa, miasta, powiaty czy kody pocztowe. W praktyce otwiera to możliwości wykorzystania ogólnopolskiego kanału telewizyjnego do reklamy marketerów o ograniczonej terytorialnie dystrybucji czy działalności np. lokalny dealer samochodowy• danych demograficznych - płeć i przedział wiekowy umożliwiają kierowanie reklam do gospodarstw domowych o określonym profilu socjodemograficznym• szacunkowego poziomu zamożności gospodarstw domowych• lokalizacji placówek handlowo-usługowych - możliwość realizacji kampanii wokół konkretnych kategorii punktów handlowo-usługowych (np. dyskonty, drogerie, stacje benzynowe). Istnieje możliwość zawężenia zakresu terytorialnego kampanii do osób zamieszkujących okolicę wybranych lokalizacji, z dokładnością do jednego kilometra• kategorii działalności gospodarczej - możliwość emisji kampanii do osób prowadzących określoną działalność gospodarczą.