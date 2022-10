"Jestem sobą". Wspólny projekt charytatywny TVN i Tatuum

Łukasz Szewczyk

• TVN i marka Tatuum, obchodzące 25. urodziny, przygotowały akcję, która wesprze zbiórkę funduszy Fundacji TVN na rzecz realizacji niezwykle ważnego projektu - budowy Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży.

W ubiegłym roku Fundacja TVN obchodziła dwudziestolecie działalności. Z tej okazji powstała inicjatywa, by wraz z Centrum Zdrowia Dziecka zbudować nowoczesne Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży. To pierwsze takie miejsce w Polsce, w którym co roku pomoc znajdą tysiące młodych osób.By w wyjątkowy sposób uczcić swoje podwójne 25-lecie TVN Warner Bros. Discovery wspólnie z marką Tatuum rozpoczyna akcję, która pomoże zebrać fundusze na budowę. Już od 3 października w salonach stacjonarnych oraz tatuum.com, będzie można kupić specjalnie zaprojektowane koszulki z limitowanej serii "Jestem sobą". Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz budowy Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży. Wspólna akcja charytatywna pozwoli w wartościowy sposób uczcić jubileusz obu marek i w znaczący sposób przyczynić się do realizacji projektu mającego ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego przyszłych pokoleń.- mówi Katarzyna Kolenda Zaleska, Prezes Fundacji TVN- dodaje Zuzanna Wesołowska-Kubiak, Dyrektor Marketingu Tatuum.W Polsce żyje około 7,5 mln dzieci i młodzieży - zdaniem ekspertów blisko 9% z nich wykazuje zaburzenia w stopniu wymagającym profesjonalnej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. W prawie 40-milionowym kraju pomoc świadczy zaledwie około 450 psychiatrów dziecięcych. W odpowiedzi na ten problem, w 2020 roku Fundacja TVN postanowiła zainicjować budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we współpracy z Instytutem "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".Akcję zainaugurował specjalny odcinek "Milionerów", który będzie można obejrzeć już 3 października o 20:55. Tego dnia stacja TVN obchodzi swoje 25. urodziny. W roli uczestników wystąpią dwie pary: Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński oraz Michel Moran i Tomasz Jakubiak. Wygrana zostanie przekazana na rzecz budowy Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży.