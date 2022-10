Anna Putts nową dyrektorką marketingu Netflix w Europie Środkowo-Wschodniej

Łukasz Szewczyk

• Netflix, wraz z otwarciem biura operacyjnego na Europę Środkowo-Wschodnią w Warszawie, wzmacnia lokalny zespół o nowych ekspertów.

• W połowie października do Netflix dołączy Anna Putts, obejmując stanowisko dyrektorki marketingu CEE.

• Będzie odpowiadała za tworzenie strategii marketingowej serwisu w regionie oraz promocję filmów i seriali Netflix.

- mówi Laura Dyer, Interim Head of EMEA Marketing, Netflix.- dodaje Laura Dyer.Anna Putts dotychczas pracowała na stanowisku Brand & Content Marketing Director dla Marki HBO Max w regionie Europy Centralnej odpowiadając za działania marketingowe w 12 krajach. Z sukcesem kierowała wejściem na rynek HBO Max w Europie Centralnej. Przed HBO związana była z UPC/Liberty Global, gdzie jako Head of Marketing Communication odpowiadała za aktywność na pięciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. przeprowadzając rebranding UPC skutecznie wdrażając nowe wartości oraz identyfikację wizualną marki. Pracowała także dla takich firm, jak Samsung Electronics Polska oraz ITI Neovision (Platforma n).Nowa dyrektorka marketingu w Netflix jest trzykrotną laureatką nagrody Effie za skuteczność tworzonych kampanii reklamowych. W 2018 została wyróżniona przez Marketing Media tytułem Marketing Hero za rebranding UPC. Zdobyła również Grand Prix w Konkursie na Dyrektora Marketingu Roku, organizowanym przez Mediarun. Zasiada także w radach programowych oraz jury uznanych konkursów branżowych m.in. Innovation, organizowanego przez SAR, oraz polskich i europejskich edycjach Effie. Była także częścią składu jurorskiego 2022 Global Best of the Best Awards. Jest również moderatorką Design Thinking, prowadzi szkolenia i warsztaty marketingowe.