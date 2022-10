Empik.com jako platforma reklamowa. Rusza Empik Ads

Łukasz Szewczyk

• Empik powiększa ofertę reklamową i zestaw narzędzi promocyjnych dla Partnerów w swoim środowisku online.

• Empik Ads umożliwia Sprzedawcom, Dostawcom, Producentom i Agencjom prowadzenie samodzielnych kampanii reklamowych

Blisko 30 proc. polskich internautów w zasięgu www i aplikacji łącznie, średnio 32 mln wizyt na stronie miesięcznie, najlepiej oceniana aplikacja zakupowa w Polsce - Empik to ścisła czołówka polskiego e-handlu i marketplace z ponad 5 mln ofert od Sprzedawców zewnętrznych w 20 różnych kategoriach, w tym Dom i Ogród, Zdrowie i Uroda, Mama i Dziecko, Elektronika, Sport, Motoryzacja czy Supermarket. -- mówi Artur Malinowski, CMO w Empiku.Z tego narzędzia do zarządzania kampaniami reklamowymi w modelu self-service mogą już korzystać Sprzedawcy, Producenci i Dystrybutorzy, którzy oferują swoje artykuły na EmpikPlace.- podkreśla Olga Knap-Nowacka, Head of Ads & Partnerships i dodaje: -Empik Ads oferuje dwa formaty działań: Produkt sponsorowany i Marka sponsorowana. Pierwszy pakiet gwarantuje dotarcie do użytkowników, którzy są etapie poszukiwania produktu, ale jeszcze nie podjęli decyzji zakupowej. Umożliwia kontekstowe wyróżnienie wystawionej oferty w wynikach wyszukiwania (po wpisaniu frazy/na podstawie słów kluczowych) - produkty wyświetlane są na liście ofert na pierwszej i co siódmej pozycji. Produkt jest opisany dyskretnym wskazaniem: Sponsorowane.Z kolei Marka sponsorowana to pakiet reklamowy przygotowany specjalnie dla Producentów i Sprzedawców, którzy chcą zwiększyć rozpoznawalność swojej marki, sklepu bądź oferowanych produktów. Reklama graficzna wyświetla się nad wynikami wyszukiwania m.in. na podstawie słów kluczowych i składa się z grafiki (np. logo sklepu), krótkiego hasła/opisu oraz min. 3 wskazanych produktów i jest oznaczona określeniem: Sponsorowane.Empik Ads opiera się na modelu CPC (cost per click). Reklamodawca płaci więc nie za samo wyświetlenie, tylko za kliknięcie w reklamę produktu lub marki sponsorowanej. Działa tu mechanizm bidowania/licytacji stawek - Sprzedawca sam decyduje, ile chce zapłacić za klik i jaki maksymalny budżet przeznaczy na kampanię: za dzień lub za cały okres działań. To rozwiązanie daje ponadto Reklamodawcom szerokie narzędzia analityczne i umożliwia bieżące monitorowanie wyników i podejmowanie decyzji o dalszych krokach.Przedstawiciele Empiku podkreślają, że Empik Ads i wykorzystanie potencjału oraz skali online'u to dopiero początek. Reklamodawcy mogą liczyć na kompleksową ofertę. -- tłumaczy Artur Malinowski.