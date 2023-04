Łukasz Szewczyk

• Kampanie reklamowe na powierzchniach Wirtualnej Polski pozwalają reklamodawcom na obniżenie ich śladu węglowego, czyli emisji gazów cieplarnianych.

• WP zasila serwerownie wyłącznie energią odnawialną, z gwarancjami pochodzenia.

• Dodatkowo spółka jest właścicielem dwóch farm fotowoltaicznych

Zieloną transformację Wirtualna Polska prowadzi od początku 2021 roku. Uruchomiła projekt "WP Naturalnie", którego istotną częścią są inwestycje we własne, odnawialne źródła energii. WP jest właścicielem farm fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 5 megawatów. Odpowiada to za niemal 80% faktycznego zużycia energii we własnych serwerowniach. Jednocześnie całość energii kupowanej przez spółkę ma gwarancje pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu może emitować zeroemisyjne reklamy.- mówi Przemysław Mańkowski, VP Sales Wirtualnej Polski Media S.A.Klienci i partnerzy biznesowi Biura Reklamy Wirtualnej Polski otrzymają dostęp do specjalnego kalkulatora, który będzie wyliczał oszczędności emisji CO2 na podstawie planowanej przez nich kampanii. Wynik zaoszczędzonego śladu węglowego będą też mogli otrzymać w podsumowaniu kampanii. W środę 5 kwietnia WP organizuje webinar pt. "Ekologiczna transformacja na rynku reklamy" poświęcony tematyce zeroemisyjności mediów i wpływowi branży na stan klimatu. O odpowiedzialności i wspólnych celach ograniczenia śladu węglowego porozmawiają przedstawiciele firm: Dentsu, PSMM i Wirtualnej Polski Media.Zeroemisyjne reklamy w Wirtualnej Polsce wpisują się w wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, które stoją przed całą branżą reklamową. Dotyczy to również reklam cyfrowych. WP nie ma wpływu na wszystkie etapy tego procesu, który zużywa energię elektryczną od momentu planowania kampanii aż do przetwarzania danych. Jednak emisje gazów cieplarnianych w zakresie, na który ma wpływ, zredukowała do zera.