AMS rozbudowuje sieć EKO wiat. Zielony Przystanek przy Tężni w Chorzowie

Łukasz Szewczyk

• EKO wiata - Zielony Przystanek Przy Tężni oraz ciąg wiat na zmodernizowanej ulicy 3 Maja to efekt współpracy Miasta Chorzów i AMS.

Na wspólny projekt Miasta Chorzów i AMS - lidera reklamy Out-of-Home w Polsce składa się system wiat z zielonymi dachami. Jedna z nich - Zielony Przystanek Przy Tężni - zyskała wyjątkową formę. Pokryta zielonym dachem i przyjazna dla ptaków, wyposażona jest w dwa dodatkowe panele z pnącymi roślinami. Pozostałe zielone wiaty - już w standardowej formie - powstały w ramach pionierskiego projektu rewitalizacji ulicy ul. 3 Maja. Projekt harmonijnie splótł się z prowadzoną przez miasto modernizacją tego miejsca. Dzięki temu Chorzów zyskał wyremontowaną i przyjazną mieszkańcom ulicę, na której po raz pierwszy pojawiły się oazy zieleni.- mówi Marek Kuzaka, prezes AMS.- mówi Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.System zielonych przystanków w Chorzowie będzie miał znaczący wpływ na środowisko, tworząc nieoczywiste oazy zieleni w mieście. Jest to rozwiązanie typu nature-based solution - inspirowane i wspierane przez naturę, zapewniające korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Jeden dach przystanku, pokryty dywanem rozchodnikowym magazynuje 150 litrów wody deszczowej przy jednorazowym opadzie, a dodatkowo obniża o 3-5°C temperaturę powietrza wokół przystanku w upalne dni. Zmniejsza także zapylenie wokół wiaty aż o 15-20% i absorbuje 7,2 kg CO2 rocznie.Rośliny tworzące dywan rozchodnikowy, który pokrywa dach, są niezwykle wytrzymałe na warunki środowiskowe, dodatkowo mają długi okres kwitnienia i wysoką klasę miododajności. Oznakowanie wiat przy wykorzystaniu specjalnych kropek, którymi oklejone są szyby przystanku, to wynik współpracy z Fundacją Szklane Pułapki zajmującą się ochroną ptaków w Polsce - pozwala ono ograniczać kolizje i zapewnia bezpieczeństwo ptaków w przestrzeni miejskiej. Oznaczenie szyb jest przez Fundację certyfikowane.Na każdym przystanku znajdują się panele EKO Premium Citylight, czyli prośrodowiskowa reklama połączona z sadzeniem drzew.System EKO wiat AMS obecny jest w 8 miastach: Warszawie, Krakowie, Lublinie, Chorzowie, Poznaniu, Szczecinie, Sosnowcu i Katowicach - i jest jedynym tego typu systemem w Polsce.AMS konsekwentnie realizuje strategię współtworzenia miast inteligentnych i od 2018 r. wprowadza do przestrzeni miejskiej meble zaaranżowane tak, aby łączyć rozwiązania reklamowe z duchem ekologii. Spółka jest pionierem w stosowaniu tego podejścia w Polsce.