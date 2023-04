Audio ZET Boost i Audio ZET. Nowe pakiety Grupy Eurozet

Łukasz Szewczyk

• Grupa Eurozet wprowadziła nowe pakiety reklamowe

• Oferta powstała dzięki połączeniu siły produktów Eurozetu i Grupy Radiowej Agory - obejmuje 9 spośród 20 najczęściej słuchanych stacji radiowych w Polsce

• Sprzedażą nowych pakietów zajmie się zintegrowany dział handlowy Grupy Eurozet.

- mówi Maciej Strzelecki, prezes Grupy Eurozet.W nowej ofercie znalazły się dwa pakiety reklamowe - Audio ZET, obejmujący dotychczasowe portfolio Eurozetu i Grupy Radiowej Agory, oraz Audio ZET Boost, który dodatkowo zawiera Pakiet Niezależnych. Jednocześnie nadawca zapowiada dalszą współpracę z Grupą Time przy pakiecie Drapacz Chmur, który w najbliższym czasie zostanie dostosowany do nowych realiów i możliwości. Dzięki swoim różnorodnym radiowym markom Grupa Eurozet będzie dostarczać rozwiązania na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim doskonale dopasowane do potrzeb reklamodawców.- zapewnia Maciej Moszczyński, dyrektor zarządzający, który stoi na czele działu sprzedaży agencyjnej Grupy Eurozet.Pakiet Audio ZET Boost obejmuje największe portfolio stacji radiowych na polskim rynku - 133 rozgłośnie, których słucha codziennie ponad 9,1 mln osób. To świetna alternatywa dla promocyjnych działań ogólnopolskich i najlepsze rozwiązanie dla klientów pragnących kierować komunikację do słuchaczy miejskich. A tych, biorąc pod uwagę wszystkie miasta, jest niemal 5,5 mln w zasięgu nowego pakietu Grupy Eurozet, czyli najwięcej spośród wszystkich ofert dostępnych na rynku.- dodaje Adam Kościelski, dyrektor zarządzający, odpowiedzialny za sprzedaż bezpośrednią.Nowe pakiety i rozwiązania reklamowe będą oferować klientom działy sprzedaży bezpośredniej i agencyjnej Grupy Eurozet, w których znaleźli się pracownicy obu spółek - Eurozetu i GRA. Na czele działu sprzedaży bezpośredniej stoi Adam Kościelski, zaś działem agencyjnym kieruje Maciej Moszczyński. Ponadto, w strukturach sprzedaży Grupy Eurozet znajduje się dział planowania kampanii oraz wsparcia sprzedaży. Obecnie finalizowany jest proces integracji zespołów.Grupa Eurozet to wspólny szyld połączonych zespołów Eurozetu i Grupy Radiowej Agory (GRA). Portfolio nowej grupy radiowej tworzy 9 stacji z TOP20 najczęściej słuchanych rozgłośni w Polsce: Radio ZET, Radio TOK FM, Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda, Rock Radio, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus. Grupa Eurozet to także serwisy internetowe, m.in. tokfm.pl, radiozet.pl, antyradio.pl, chillizet.pl, planeta.pl, radiopogoda.pl, zloteprzeboje.pl i rockradio.pl oraz serwis podcastowo-muzyczny Tuba.