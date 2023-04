Durex poszerza działania edukacyjne o projekt "Sztuka Bez Wsty-du"

Łukasz Szewczyk

• Reckitt z marką Durex i Grupą Ponton, podjął zobowiązanie, aby zwiększać dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej.

• Marka w nowym projekcie "Sztuka bez wstydu" poszerza swoje działania edukacyjne związane z promowaniem bezpiecznego i odpowiedzialnego seksu.

"Sztuka Bez Wsty-du" / Fot. materiały prasowe

Szał w projekcie "Sztuka Bez Wsty-du" / Fot Durex

Napoleon rozkazujący w projekcie "Sztuka Bez Wsty-du" / Fot. Durex

Stańczyk w projekcie "Sztuka Bez Wsty-du" / Fot Durex

Okres dojrzewania jest odpowiednim czasem na budowanie odpowiedzialnych nawyków związanych z życiem seksualnym. Jest to okres, w którym wiele osób zaczyna odkrywać swoją seksualność i rozwijać relacje z innymi. Dlatego kompleksowa edukacja seksualna powinna mieć na celu wyposażenie młodzieży w wiedzę i narzędzia, które pozwolą im rozwijać pełne szacunku relacje społeczne i seksualne.Edukacja seksualna, podobnie jak nauka matematyki czy języków obcych, powinna być jednym z nie-zbędnych elementów edukacji każdego człowieka. W ramach realizacji misji marki, Durex dociera do młodzieży powyżej 15. roku życia, która może już zdobywać pierwsze doświadczenia seksualne. Robi to w naturalnych dla nich miejscach, m.in. poprzez platformy internetowe czy wydarzenia kulturalne. Sztuka to kolejna przestrzeń, dzięki której marka buduje pomost porozumienia z młodymi ludźmi, do-starczając im użyteczną wiedzę - tak, by ich doświadczenia mogły być zdrowe i bezpieczne. W ramach akcji "Sztuka Bez Wstydu", za pomocą rozszerzonej rzeczywistości, najbardziej znane obrazy w Polsce zachęcają do poznawania ciekawych faktów nt. bezpiecznego seksu, świadomej zgody, chorób przenoszonych drogą płciową, ale także powszechnych mitów wokół seksualności.- podkreśla Karolina Wierzbicka-Gajda, Category Manager Wellbeing Poland & EE, Reckitt.Głównym źródłem pozyskiwania wiedzy i informacji przez młodzież jest Internet, a większość z nich, swój czas spędza przed ekranem telefonu. Dlatego w ramach projektu "Sztuka Bez Wstydu" powstała, która za pośrednictwem 100 popularnych obrazów ze zbiorów polskich muzeów przekazuje wiedzę z zakresu seksualności. Celem akcji jest udostępnienie rzetelnych, edukacyjnych treści na tematy związane z seksem, aby młodzi ludzie byli w stanie lepiej zrozumieć to, co widzą w mediach i otaczającym ich świecie oraz podejmować świadome decyzje związane z ich seksualnością. A to wszystko w prawdziwie angażującej formie.W aplikacji "Sztuka Bez Wstydu" po zeskanowaniu obrazu na ekranie pojawia się wersja konkretnego dzieła z przykuwającymi uwagę emoji, takimi jak bakłażan czy brzoskwinka, a obok tego krótka cieka-wostka związana z seksualnością. W ten sposób ze "Stańczyka" można dowiedzieć się o nazewnictwie miejsc intymnych, "Dama z gronostajem" przybliża temat świadomej zgody na seks, a "Babie Lato" porusza takie kwestie jak fantazjowanie czy masturbacja.Z aplikacji można korzystać zarówno podczas wycieczki w muzeum, jak i skanując dany obraz z podręcznika lub ekranu. Wiedzę można czerpać nawet w domu, przeglądając galerię obrazów i czytając wyświetlające się przy nich ciekawostki dostępne z poziomu aplikacji. Tym sposobem, na smartfonie, laptopie czy komputerze, zupełnie za darmo, można sobie przeprowadzić szybką, przystępną w odbiorze, ale przede wszystkim - merytoryczną i rzetelną lekcję o seksualności.- mówi Katarzyna Banasiak-Marszałek, koordynatorka Grupy Ponton.Wystarczy wejść na www.sztukabezwstydu.pl , przeskanować obraz lub skorzystać z wirtualnej galerii obrazów i już można dowiedzieć się więcej. Bez uprzedzeń, bez powielania szkodliwych mitów i bez wstydu - ponieważ tylko taka edukacja ma szansę prawdziwie wspierać młodzież w zakresie zdrowia seksualnego.Za ideę kreatywną, strategię kampanii, opracowanie technologii i realizację odpowiedzialna jest agencja VMLY&R. Na poziomie merytorycznym i eksperckim zaangażowana jest Grupa Ponton. Za opracowanie strategii komunikacji do mediów, w tym działania z zakresu media relations oraz branded content odpowiada Big Picture. Koordynacją współpracy z influencerami w mediach społecznościowych (TikTok, Instagram) zajmuje się Tears of Joy, a za planowanie i zakup mediów odpowiada OMD.