Odpuść sobie, jesteś wystarczająco super. Nowa kampania Orange Flex (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W nowej platformie komunikacji Orange Polska przekonuje, że warto się od siebie odczepić i uwierzyć w to, że mamy wystarczająco dużo do zaoferowania. Sobie i innym.

Najnowsza platforma marki dla oferty Orange Flex zachęca, by odłożyć overthinking na bok. Przestać się zamartwiać i uwierzyć, że każdy jest wystarczający taki, jaki jest. Posłuchać siebie, a nie swojego wewnętrznego krytyka, i być w kontakcie - ze sobą i bliskimi.- mówi Kamil Majewski, Associate Creative Director z agencji GONG.- podkreśla Paweł Patkowski, Brand & Marketing Communication Director z Orange Polska.Platforma Orange Flex promuje elastyczną ofertę planu komórkowego. Bez narzucania umów, limitów czy okresu wypowiedzenia. Umożliwienie chociażby aktywacji karty z poziomu aplikacji pozwala komunikować się tak, jak użytkownicy potrzebują. W zgodzie ze sobą.- mówi Maciej Żulewski, Product Owner, Orange Flex.Platformę we współpracy z Orange Polska przygotowała agencja GONG (Group One). Osią kampanii są spoty online. Reżyserią zajął się Krzysztof Grajper, zdjęciami Igor Połaniecki, produkcją Graffiti Films, a postprodukcją ICE. Za strategię i planowanie mediów odpowiada Value Media (Group One), sesję foto - Paula Patocka. Działania z zakresu digital realizuje agencja MarTech & e-commerce SalesTube (Group One).