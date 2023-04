Marcin Prokop twarzą Wakacje.pl (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Odpoczywająca głowa, zabawa w basenie i relaks na leżaku z krzyżówką - tak znany prezenter Marcin Prokop bawił się na Cyprze z Wakacje.pl.

• Firma zaprosiła dziennikarza do współpracy, a jej efekty będzie można zobaczyć w kampanii, która potrwa do końca roku.

W tym roku Polacy z zagranicznej turystyki zorganizowanej korzystają jeszcze chętniej niż przed kryzysem, bo to niezmiernie ważny element ich życia. O zaletach podróżowania z Wakacje.pl potencjalnych klientów przekonywał będzie Marcin Prokop. To pierwsza w Polsce współpraca reklamowa między gwiazdą takiego formatu a agentem turystycznym.- mówi Katarzyna Walczak, dyrektor marketingu i członek zarządu Wakacje.pl.Wakacje.pl chcą kojarzyć się z najprzyjemniejszymi momentami w roku, dlatego swoje reklamy utrzymują w lekkim, humorystycznym tonie. Taka jest również bieżąca kampania z udziałem Marcina Prokopa.- mówi Tomasz Bączek, head of brand w Wakacje.pl, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację kampanii.W każdym spocie występuje kilku Marcinów, którzy bawią się, rozmawiają albo uciekają od innych, zatapiając się we własnym hobby. -- tłumaczy Tomasz Bączek.Marcin Prokop pojawi się w spotach telewizyjnych, na billboardach oraz w internecie. Użytkowników serwisu www.wakacje.pl będzie zachęcał do skorzystania z atrakcyjnych ofert, będzie można go zobaczyć także na witrynach wybranych biur franczyzowych.- komentuje Marcin Prokop.Za kreację odpowiedzialny był butik kreatywny Supermarket stworzony przez Piotra Stawowiaka i Pawła Czartoryskiego. Nad produkcją kampanii czuwał dom produkcyjny Videlec, zdjęcia foto wykonał Radek Polak (HART Warsaw) - laureat Grand Press Photo 2020, spoty wyreżyserował Filip Bartczak, a autorem zdjęć wideo jest Igor Połaniewicz (obaj Papaya Roster). Postprodukcję zrealizowało Badi Badi, a udźwiękowienie -Głośno.