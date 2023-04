Gala rozdania Fryderyków 2023 antenie TVN

Łukasz Szewczyk

• TVN przeprowadzi transmisję transmisję z Gali Rozdania Fryderyków 2023

• Na scenie Areny Gliwice zagoszczą najgorętsze nazwiska polskiej branży muzycznej, m.in.: T.Love, Mrozu, Sara James, Julia Wieniawa, Szczyl, Smolasty i zespół Behemoth.

Fryderyki to najbardziej prestiżowe nagrody muzyczne w Polsce przyznawane od 1995 roku. Ceremonia wręczenia statuetek będzie wyjątkowym widowiskiem z udziałem najbardziej uznanych polskich wykonawców, reprezentujących bogactwo polskiej sceny muzycznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii Fonograficznej podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej.Wśród tegorocznych nominowanych znaleźli się m.in. Dawid Podsiadło, Sara James, sanah, Doda, Ralph Kaminski,Mrozu, Pezet, Sorry Boys, Smolasty, Brodka.Tego wieczoru na scenie wystąpią między innymi: Julia Wieniawa, Rubens, Doda, Lanberry i Bovska, Mrozu, Michał Barański. Galę poprowadzą Marcin Prokop, Gabi Drzewiecka, Paulina Krupińska i Wojciech Łozowski.Organizatorem wydarzenia jest Związek Producentów Audio Video, Akademia Fonograficzna.