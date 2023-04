Marketing w dobie kryzysu - zadbaj o rozpoznawlaność swojej firmy

Materiał partnera

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie biznes, który nie jest promowany w sferze online. Marketing internetowy to bowiem bardzo silne narzędzie do tego, aby zwiększyć rozpoznawalność swojej firmy, a tym samym zadbać o wyższe zyski. Możliwości w tym zakresie jest mnóstwo, dlatego każdy przedsiębiorca będzie z pewnością w stanie wybrać rozwiązanie dla siebie.

Marketing w dobie kryzysu

Promocja biznesu w sieci - na co zwrócić uwagę?

W jaki sposób promować firmę w internecie?

Marketing online w działalności biznesowej - o czym pamiętać?

Większość z nas poszukując jakiegokolwiek produktu czy firmy, która wykona konkretną usługę w pierwszej kolejności sprawdza oferty, które są dostępne w sieci. Już na starcie największe szanse na zdobycie nowego klienta mają więc podmioty, które dbają o swoją pozycję w internecie. W związku z tym warto dokładniej przyjrzeć się temu, jakie metody sprawdzają się najlepiej właśnie w kontekście promocji online.Działania marketingowe stanowią nieodłączną część każdego biznesu, zarówno jeśli chodzi o interes stacjonarny, jak i sektor online, w tym w szczególności branżę e-commerce. Wiele firm staje obecnie przed wyzwaniem, jakim jest właśnie zbudowanie rozpoznawalności w sieci, nawet jeśli nie dysponuje się dużym kapitałem. Planując kampanię marketingową w internecie należy wziąć pod uwagę szereg elementów, w tym specyfikę działalności danej firmy, całej branży, a także dokładnie określić grupę docelową oraz głównie cele. Warto dodać, że wśród skutecznych sposobów promocji firmy w sieci znajdziemy zarówno darmowe, jak i płatne rozwiązania. Najczęściej wykorzystuje się kilka metod jednocześnie i na tej podstawie można wyciągnąć wnioski o ich skuteczności.Wśród dostępnych i sprawdzonych działań marketingowych warto wymienić przede wszystkim budowanie marki poprzez media społecznościowe takie jak Facebook czy Instagram. Mowa w tym przypadku zarówno o regularnym tworzeniu postów w celu zwiększenia zasięgu, komunikacji z klientami, ale również płatnej reklamie, dzięki której docieramy do nowych odbiorców. Prowadząc biznes nie sposób pominąć tak ważnej kwestii jak strona internetowa, na której umieścimy aktualną ofertę oraz dane kontaktowe. Posiadając witrynę należy zadbać o jej pozycjonowanie w wyszukiwarce Google poprzez działania SEO, ale można także wspomóc się płatną kampanią Ads, w której obowiązuje model PPC, a więc rozliczamy się jedynie za efekty, czyli realne kliknięcia w link.Wielu przedsiębiorców nie czuje się na siłach, aby samodzielnie zajmować się promocją swojego biznesu w internecie. Tym bardziej jeśli mówimy o dużej liczbie kampanii reklamowych, działalności na kilku płaszczyznach i docieraniu do klientów za pomocą wielu kanałów. Z pomocą przychodzi wówczas specjaliści z Artefakt - Marketing Agency , którzy posiadają w tej materii solidną wiedzę oraz doświadczenie i zajmują się tego typu zleceniami na co dzień. Dzięki profesjonalnym działaniom marketingowym właściciel firmy ma gwarancję skuteczności i może zaoszczędzić sporo czasu oraz środków finansowych.