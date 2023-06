Ruszyło wyzwanie Healthy Cities. Cała Polska robi kroki

Łukasz Szewczyk

• Z początkiem czerwca wystartowało wyzwanie Healthy Cities organizowane przez Grupę LUX MED.

• Do akcji dołączyli mieszkańcy 66 miast na prawach powiatu i pracownicy ponad 80 firm.

Uczestnicy przez cały czerwiec będą wykonać minimum 6 tys. kroków dziennie.

Grupa LUX MED już po raz trzeci zachęca wszystkich do podjęcia aktywności fizycznej, którą można przeliczyć na kroki. Wyzwanie pozwoli nie tylko zadbać o zdrowie i przyszłość planety, ale także zawalczyć o nagrody. Healthy Cities 2023 ma dwie odsłony - firmową, w której do udziału w wyzwaniu zgłosiło się ponad 80 firm z całej Polski oraz miejską - obejmującą mieszkańców 66 miast na prawach powiatu. Celem wyzwania jest przekonanie jak największej liczby osób, że każdy krok jest ważny i kieruje do zdrowszego życia.- mówi Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED.Trzy najbardziej aktywne miasta otrzymają środki finansowe - zielony budżet o łącznej kwocie 60 tys. złotych na wsparcie inicjatyw z zakresu ekologii, ochrony środowiska lub zdrowego stylu życia. W mieście, które zajmie pierwsze miejsce na podium zostaną przeprowadzone warsztaty "Umiem Pomóc". Ich celem jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zasad pierwszej pomocy. Natomiast trzy zwycięskie firmy będą uczestniczyć w projekcie rewitalizacji torfowisk na terenie Polski wspólnie z organizacją UNEP/GRID.Torfowiska są ekosystemami niezbędnymi do funkcjonowania naszej planety - chociaż zajmują tylko 3% powierzchni Ziemi, magazynują prawie 30% węgla. W tegorocznej edycji nagrody dla firm zostaną przyznane w trzech kategoriach w zależności od wielkości firmy (do 500 pracowników, od 501 do 5000 oraz powyżej 5000 pracowników). Nowością jest także posadzenie jednego drzewa w imieniu każdego uczestnika, który dołączył do wyzwania.Około 43 procent dorosłych Polaków nie realizuje minimalnego poziomu aktywności. Już umiarkowany ruch pozwala nie tylko zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, ale także pozytywnie wpływa na koncentrację i zdrowie psychiczne. Miesięczne wyzwanie Healthy Cities ma zachęcić uczestników do podjęcia aktywności fizycznej, która może stać się codziennym nawykiem.Do ubiegłorocznej edycji akcji dołączyło 9 tys. osób z miast i firm. Przez cały czerwiec spacerując lub biegając ze specjalną aplikacją Healthy Cities łącznie wszyscy zrobili 1,5 mld kroków, co oznacza, że w ciągu miesiąca przeszli 1 mln km, czyli 27 razy okrążyli Ziemię.Aby przystąpić do akcji wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Healthy Cities, wybrać miasto lub firmę, które się wspiera, i przez cały czerwiec zbierać minimum 6 tys. kroków dziennie. Liczba wykonanych kroków jest sumowana i pojawia się na bieżąco w rankingu.