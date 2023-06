Deutsche Telekom łączy młodych z całej Europy, Plenerowe imprezy muzyczne

Łukasz Szewczyk

• Deutsche Telekom rozpoczyna projekt "The Summer of Youth, Joy & Freedom"

• W wielu miastach Europy odbędą się plenerowe imprezy muzyczne, w których udział będzie całkowicie bezpłatny.

The Summer Of Youth, Joy & Freedom w Polsce

W świecie nasilających się problemów ekonomicznych, środowiskowych, edukacyjnych oraz społecznych dorastające pokolenie poddawane jest ogromnej presji. Deutsche Telekom wierzy, że doświadczenie szczęśliwej młodości to prawo każdego człowieka, a muzyka stanowi nieodłączny fundament tej kultury. Właśnie dlatego marka zaprasza młode osoby do udziału w różnorodnych projektach muzycznych w całej Europie, by pomóc im doświadczyć tego, co w młodości najpiękniejsze.- tłumaczy Ulrich Klenke, Chief Brand Officer Deutsche Telekom. -- dodaje.Projekt "Summer of Joy" został stworzony w taki sposób, aby uczestnicy mogli zyskać dostęp do szerokiego wachlarza inicjatyw muzycznych w całej Europie - kameralnych pop-up eventów w ramach Electronic Beats czy dzięki możliwości wygrania biletów wziąć udział w wyjątkowych festiwalach w całej Europie, takich jak: niemiecka Lollapalooza, Colors Festival w Ostrawie, rumuński Electric Castle, Ohrid Summer Festival w Macedonii czy Inota organizowana nad węgierskim Balatonem.- nominowana do nagrody Grammy producentka muzyczna i DJ-ka, Jayda G. -- mówi DJ-ka.Symbolicznym początkiem "Summer of Joy" będzie emisja wideo w stylu teledysku, wyreżyserowanym przez nagradzane duo BRTHR, które pracowało z artystami takimi jak The Weekend, PinkPantheress oraz Charli XCX. Nagranie z udziałem Jaydy G, reinterpretuje klasyczną historię "Piotrusia Pana" w wersji dla zupełnie nowego pokolenia.Przez całe lato, w różnych zakątkach Europy, będą odbywać się bezpłatne wydarzenia, z których pierwszy zaplanowany jest już na 1 czerwca w wiedeńskim "USUS am Wasser". W kolejnych tygodniach planowane są także otwarte pop-up eventy w innych europejskich miastach, w tym: w Poznaniu (18.06), chorwackim Zagrzebiu (24.06), w czeskiej Pradze (29.06), czarnogórskim miasteczku Ulcnij (13.07) oraz w słowackiej Bratysławie (27.07).Muzyczne święto młodości zawita także do Polski. Już 18 czerwca w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbędzie się koncert z udziałem utalentowanych DJ-ów z Polski i zagranicy. Wstęp jest bezpłatny, ale ze względów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona.Na scenie zobaczymy więc:• Teneil Throssell, znaną jako HAAi, czyli australijską producentkę muzyki elektronicznej, która od lat podbija londyńskie sceny klubowe,• Annę Borsuk - mieszkającą w Warszawie DJ-kę ukraińskiego pochodzenia, która w swojej muzyce stara się zawrzeć echa ukraińskiej sceny undergroundowej,• Poznański duet KOREA, czyli Nikodema Hromada (Theo Kojak) i Oskara Maćkowskiego (Boarding Pass), łączących z powodzeniem brzmienie potężnych basów z taneczną, elektroniczną energią,• DJ Blika, czyli warszawskiego twórcę, którego muzyka jest hołdem dla złotych czasów muzyki klubowej.Projekt "Summer of Joy" to kolejna już, obok np. Electronic Beats czy #WhatWeValue, inicjatywa Deutsche Telekom, której celem jest wsparcie młodego pokolenia oraz stworzenie im możliwości do wyrażania siebie, doświadczania radości lub samorozwoju.