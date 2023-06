"Tęczniej z dumy". Marka Kubota świętuje Pride Month

Łukasz Szewczyk

• Marka klapków, skarpet i odzieży po raz kolejny wystartowała z kampanią w ramach tegorocznego Pride Month.

• Tym razem Kubota zaprasza do siania kolorowych łąk kwietnych i startuje z wielokanałową kampanią "Tęczniej z dumy".

Tęczniej z dumy / Fot. Kubota

Kubota świętuje Pride Month / Fot. Kubota

To już czwarty rok z rzędu, gdy marka Kubota w czerwcu przybiera tęczowe barwy. Tegoroczny Pride Month ozdobiła jednak nie tylko tęcza, ale i kolorowe kwiaty, do których zasadzenia Kubota zachęciła swoich pracowników.- opowiada Alina Sztoch, CEO Kubota S.A.Kampania "Tęczniej z dumy" to nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa, zrealizowana przez Kubotę. Od reaktywacji w 2018 roku, Kubota konsekwentnie komunikuje wsparcie mniejszości i prowadzi szeroko zakrojone działania w ramach zaangażowania społecznego, zaznaczając, że to jeden z filarów jej aktywności. Patronat nad tegoroczną akcją po raz kolejny objęła Kampania Przeciw Homofobii, jedna z największych polskich organizacji, walczących o prawa osób LGBTQ+.- [- mówi Alina Sztoch, CEO Kubota S.A.Kubota jest jednym z nielicznych polskich brandów, który już od kilku lat konsekwentnie i otwarcie komunikuje wsparcie osób LGBTQ+. W ofercie marki na stałe zagościły produkty z tęczowej kolekcji, która zadebiutowała w 2020 roku.Część dochodu z ich sprzedaży przez cały rok trafia do Kampanii Przeciw Homofobii, wspierając działania organizacji. Wcześniej Kubota współpracowała w podobnej formule z Grupą Stonewall.Wspieranie osób LGBT+ od początku reaktywacji marki zaowocowało dwukrotną nominacją Kuboty do nagrody: Pracodawca roku wspierający pracowników LGBT+.