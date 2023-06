Wiedźmin Fest z udziałem gwiazd uniwersum (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wiedźmin Fest z udziałem gwiazd uniwersum w łódzkim EC1

• Podczas weekendu pełnego atrakcji entuzjaści przygód Geralta z Rivii przedpremierowo zobaczą pierwsze odcinki najnowszego sezonu serialu Netflix.

W weekend 24 i 25 czerwca 2023 r. przybywający z Polski i zagranicy fani uniwersum Wiedźmina spotkają się w łódzkim EC1, by wspólnie świętować kolejny rozdział sagi z Kontynentu.Z okazji premiery trzeciego sezonu "Wiedźmina" Netflix zaprasza do Łodzi, miasta z którego pochodzi Andrzej Sapkowski, autor przygód Geralta z Rivii. Podczas Wiedźmin Fest, po raz pierwszy na świecie, fani zobaczą przedpremierowo odcinki otwierające najnowszy sezon serialu Netflix, wejdą w świat atrakcji inspirowanych historią z Kontynentu i spotkają gwiazdy uniwersum Wiedźmina.Bilety na wydarzenie można zdobyć biorąc udział w konkursie na stronie probawiedzmina.pl Przypomnijmy, że premiera pierwszej części trzeciego sezonu serialu "Wiedźmin" już 29 czerwca w Netflixie. Podczas gdy władcy, czarodzieje i potwory Kontynentu usiłują schwytać Ciri, Geralt wywozi ją z Cintry, by chronić swoją na nowo zjednoczoną rodzinę przed tymi, którzy jej zagrażają. Yennefer, której powierzono szkolenie Ciri, prowadzi ich do chronionej twierdzy w Aretuzie, gdzie ma nadzieję dowiedzieć się czegoś więcej o niezwykłych mocach drzemiących w dziewczynie. Okazuje się jednak, że trafiają w sam środek konfliktu pełnego skorumpowanej polityki, czarnej magii i nikczemności. Muszą walczyć i postawić wszystko na jedną kartę - lub ryzykować, że stracą siebie na zawsze.