TikTok świętuje Miesiąc Dumy. Kampania "You Belong Here", tęczowa szkoła Margaret

Łukasz Szewczyk

• Platformę TikTok tworzy społeczność różnorodnych osób, które każdego dnia dzielą się swoją kreatywnością i wzajemnie inspirują.

• W tym roku, w ramach obchodów Miesiąca Dumy TikTok współpracuje z fundacją SEXEDPL oraz inicjatywą Margaret - Tęczowa Szkoła Maggie.

Twórcy LGBTQIA+ w aplikacji TikTok dzięki swojej kreatywności, pasji i wzajemnemu wsparciu napędzają kulturę, wyznaczają trendy i inspirują miliony osób. Jak ważne dla całej społeczności TikToka jest wspieranie mniejszości seksualnych w ich unikalnej drodze do odkrywania tożsamości oraz pomoc w zapewnianiu im należytej widoczności i równości świadczy popularność hashtagów, takich, jak #lgbt i #pride, które uzyskały odpowiednio 66 miliardów i 10 miliardów wyświetleń w aplikacji w ciągu ostatniego roku. Aż 73% użytkowników TikToka jako ważne ocenia celebrowanie społeczności LGBTQIA+ poprzez działania związane z Miesiącem Dumy.W ramach kampaniiprzez cały miesiąc TikTok będzie świętować Pride Month i siłę społeczności LGBTQIA+ poprzez zwiększenie widoczności treści twórców reprezentujących tę społeczność w aplikacji, specjalne tła dostępne na platformie, promowany hasztag, czy współprace z partnerami.Podczas tegorocznych obchodów Miesiąca Dumy TikTok będzie realizować działania wspólnie z inicjatywą gwiazdy polskiej sceny muzycznej, Margaret.ma na celu dotarcie do młodych osób, które nie czują się komfortowo ze swoją orientacją, zapewnienie im wsparcia oraz otwarty dialog na temat społeczności LGBTQIA+ w Polsce.- mówi Margaret.W ramach świętowania Miesiąca Dumy TikTok zagwarantuje także wsparcie komunikacyjne fundacji i platformie SEXEDPL, która zapewnia młodym ludziom, rodzicom i dorosłym kompleksową, dostosowaną do wieku, edukację w zakresie praw człowieka, równości płci, relacji, itd. SEXEDPL i TikTok współpracowały ze sobą już kilkukrotnie, za każdym razem - podobnie, jak będzie to w przypadku Miesiąca Dumy - osią działań są eksperckie, edukacyjne treści, dotyczące środowiska LGBTQIA+, tożsamości seksualnej i wyzwań, z którymi mierzą się na co dzień osoby nieheteronormatywne.- dodaje Martyna Wyrzykowska, dyrektorka zarządzająca Fundacji SEXEDPL.Działania w aplikacji będą widoczne pod wspólnym hasztagiem #ForYourPride, który przez cały miesiąc będzie promowany w aplikacji. Do wspólnych działań w aplikacji, podzielenia się swoimi doświadczeniami w ramach miesiąc dumy TikTok zaprosił znanych i zaufanych przedstawicieli środowiska LGBTQIA+.Miesiąc Dumy to również czas, w którym szczególnie mocno akcentuje się potrzebę ochrony i wsparcia społeczności LGBTQIA+. TikTok koncentruje się na utrzymaniu bezpiecznego i wspierającego środowiska dla wszystkich członków społeczności, tak aby mogli bez obaw wyrażać siebie. TikTok stara się chronić swoich użytkowników podejmując działania, takie jak usuwanie, treści i kont, które angażują się w nękanie, zastraszanie, mowę nienawiści i nienawistne zachowania. Na bieżąco aktualizowane są Zasady Społeczności platformy, tak aby zapewnić ochronę wszystkich użytkowników aplikacji.