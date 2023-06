Gym Water rozdaje biletu na walkę Błachowicza na UFC 291

Łukasz Szewczyk

• Dwuosobowa wycieczka do Salt Lake City oraz bilety na walkę Jana Błachowicza na żywo - to nagrody w najnowszym konkursie organizowanym przez Gym Water

Gym Water Edge oraz Gym Water Lite to polskie napoje funkcjonalne o unikalnym składzie, których ambasadorem od maja jest Jan Błachowicz. W ramach najnowszej odsłony kampanii Legendary Polish Hydration, marka Gym Water przygotowała dla fanów konkurs z atrakcyjną nagrodą główną: dwuosobową wycieczką do Salt Lake City. Wyjazd obejmuje przelot, hotel oraz bilety wstępu na galę UFC 291, podczas której Jan Błachowicz zmierzy się z Alexem Pereirą.Konkurs odbywa się na profilach społecznościowych marki Gym Water oraz Jana Błachowicza, a zadaniem jest napisanie lub pokazanie pod jednym z postów: "Co to znaczy być mistrzem?". Należy też oznaczyć osobę, z którą uczestnik chciałby zrealizować wygrany wyjazd. Konkurs potrwa do 4 lipca 2023 do 23:59.