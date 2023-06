Fronczewski i Dorociński w zaskakującym castingu (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Marcin Dorociński i Piotr Fronczewski zaskoczyli uczestników podczas nietypowego castingu.

• Popularna para aktorów niespodziewanie pojawiła się w trakcie odgrywania scen, a uczestnicy nie kryli emocji.

Casting z udziałem Piotra Fronczewskiego i Marcina Dorocińskiego był częścią kampanii "Jesteśmy na TY" zwracającej uwagę na to, że więcej nas łączy niż dzieli. Celem akcji było zachęcenie do poznania się osób z pozornie odmiennych światów. Spotkanie doświadczonego aktora z adeptem pokazało, że mają ze sobą wiele wspólnego, i w każdych okolicznościach warto być sobą i na TY.Zadanie podczas przesłuchania polegało na odegraniu sceny spotkania z nieznajomą osobą. Uczestnicy nie wiedzieli, że biorą udział w nietypowym castingu, w którym wystąpią z Marcinem Dorocińskim i Piotrem Fronczewskim. Znani aktorzy pojawiali się niepostrzeżenie w środku scen.Poprzez akcję - casting - Tyskie pokazuje, że każdy dystans można skrócić. Spotkanie amatorów aktorstwa z legendami kina obrazuje ponadczasową misję i cel marki. Ambasadorowie chętnie wzięli udział eksperymencie, ponieważ wartości takie jak wzajemny szacunek, otwartość i zwyczajne ludzkie relacje są im bardzo bliskie. Zarówno Marcin, jaki Piotr to prawdziwi dżentelmeni, wzory uprzejmości i klasy. Dlatego są ambasadorami przechodzenia na TY.Z przesłuchania powstał film na podstawie pomysłu wiodącej agencji marki Tyskie Kompanii Piwowarskiej - Huty 19 im. Joachima Fersengelda w reżyserii Tadeusza Śliwy. Autorem zdjęć jest Mikołaj Syguda, montażem zajął się Robert Gryka, za dźwięk odpowiada Sergiusz Oczkowski, a reżyserką obsady - Halszka Kamińska. Produkcją wydarzenia zajął się: Moon Films, postprodukcją: Televisor, a udźwiękowieniem: Juice. Planowanie mediów: Zenith.