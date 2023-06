Canal+ i Grupa Kino Polska łączą siły. Szukają wspólnego brokera reklamowego

Łukasz Szewczyk

• Canal+ i Grupa Kino Polska ogłosiły wspólny przetarg na brokera, który zajmie się sprzedażą reklam na 20 kanałach telewizyjnych, sponsoringu, projektów specjalnych i oferty online.

• Połączenie oferty sprawia, że zadaniem nowego brokera będzie obsługa czwartej pod względem oglądalności grupy medialnej na polskim rynku

Do przetargu na nowego brokera reklamowego zaproszono Polsat Media, Telewizję Polską oraz TVN Media.- mówi Magdalena Lubieniecka-Kowalska, Kierownik ds. reklamyi sponsoringu w CANAL+ Polska. -- dodaje Magdalena Lubieniecka-Kowalska.Łącznie w portfolio CANAL+ i Grupy Kino Polska znajduje się obecnie 38 różnorodnych kanałów z bogatą ofertą programową (sport, filmy i seriale, lifestyle, programy dokumentalne, kanały dla dzieci). Przetarg dotyczyć będzie sprzedaży reklam na 20 kanałach telewizyjnych, sponsoringu, projektów specjalnych i oferty online CANAL+ i Grupy Kino Polska. W przypadku CANAL+ będą to następujące kanały CANAL+SPORT, CANAL+SPORT2, CANAL+SPORT5, ALE KINO+, DOMO+, CANAL+ KUCHNIA, PLANETE+, MINI MINI+, TELE TOON+, CANAL+ FAMILY, NOVELAS+, CANAL+PREMIUM, a także Canal+ Online. W ramach Grupy Kino Polska będą to: Zoom TV, Stopklatka, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Dizi, Gametoon.- mówi Marek Wochna, Dyrektor Sprzedaży Produktów Reklamowych z Grupy Kino Polska.Ogłoszenie wspólnego przetargu na brokera reklamowego jest m. in. następstwem decyzji Grupy M7 (z Grupy CANAL+) z kwietnia tego roku, której efektem będzie zwiększenia udziałów w SPI International do 100%. Po zakończeniu tej transakcji Grupa CANAL+ pośrednio będzie kontrolować 66% kapitału zakładowego Grupy Kino Polska.Brokerem reklamowym Grupy CANAL+ Polska jest obecnie TVN Media, natomiast sprzedaż reklam dla Grupy Kino Polska prowadzi Polsat Media, a w przypadku kanału DIZI Telewizja Polska.