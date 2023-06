LEGO świętuje Pride Month. Kampania Pieces of Me z Rolling Stone

Łukasz Szewczyk

• W związku z tegorocznymi obchodami Miesiąca Dumy, Grupa LEGO podjęła współpracę z wielokrotnie nagradzaną aktorką i producentką Samirą Wiley.

• Samira ramię w ramię z certyfikowanymi budowniczymi LEGO, współtworzyła imponujący autoportret składający się z ponad 41 tys. klocków, który odzwierciedla jej osobowość i doświadczenia życiowe w radosny, kreatywny sposób.

Samira Wiley & her LEGO Pieces of Me Portrait / Fot. Lego

- komentuje Samira Wiley. -- dodaje.Stworzenie 1,6-metrowego portretu zajęło 200 godzin i obejmowało trzy twórcze spotkania z Samirą, podczas których otwarcie dzieliła się swoimi historiami i anegdotami. Ukończone dzieło sztuki łączy w sobie elementy życia Samiry, które pomogły ukształtować to, kim jest dzisiaj, i zawiera osobiste odniesienia do jej rodziny, a także symboli Adinkra, które Samira ma wytatuowane na ciele, aby uhonorować swoje zachodnioafrykańskie dziedzictwo.Portret został zaprezentowany w czerwcowym wydaniu magazynu Rolling Stone w ramach akcji "Pieces of Me", otwartego zaproszenia dla członków i sojuszników społeczności LGBTQIA+ do stworzenia autoportretu, który uchwyci to, z czego są najbardziej dumni."Pieces of Me" to najnowszy projekt Grupy LEGO, dążący do zaangażowania wszystkich do tworzenia wyjątkowych portretów i zabawy. Ponadto w wybranych sklepach LEGO na całym świecie można znaleźć stoły do budowania i stanowiska do personalizacji minifigurek.Grupa LEGO będzie również uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach Pride tego lata, m.in. w Monachium, Berlinie, Londynie i Kopenhadze. Jest to kontynuacja wcześniejszej obecności marki podczas parad w Londynie w 2019 r., Kopenhadze w 2021 r. i Monachium w 2022 r.- mówi Julia Goldin, dyrektor ds. produktu i marketingu w Grupie LEGO.Portret Samiry Pieces of Me będzie prezentowany do 23 sierpnia w Galerii Arcydzieł LEGO w LEGO House w Billund w Danii.