Łukasz Szewczyk

Plus na Kartę z nową platformą komunikacji. Musiałowski i Zydek twarzami kampanii (wideo)

• Kilka miesięcy temu Plus zaprezentował nową platformę komunikacji marketingowej - Plus od kuchni - stworzoną dla głównych linii abonamentowych.

• Teraz swoją nową odsłonę komunikacji będzie miał również Plus na Kartę.

• Nowymi twarzami kampanii są aktorzy - Marianna Zydek oraz Maciej Musiałowski.