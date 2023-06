Wakacyjne zniżki na paliwo na stacjach Circle K

Łukasz Szewczyk

• Wraz z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym Circle K zaoferuje swoim klientom zniżki na paliwo.

Z okazji zbliżających się wakacji Circle K uruchamia dla swoich klientów cykl zniżek na zakup dowolnego paliwa miles oraz milesPLUS. Już w najbliższy piątek 23 czerwca sieć rozpocznie powitanie wakacji od rabatu w wysokości 50 gr/l dostępnego tego dnia w godzinach 14:00-17:00 na blisko 400 stacjach zlokalizowanych w całej Polsce. Z oferty mogą skorzystać wszyscy posiadacze karty lojalnościowej EXTRA - również osoby, które tego samego dnia postanowią dołączyć do programu.Natomiast tuż po godz. 17:00 w piątek 23 czerwca, aż do niedzieli 25.06, w ramach kolejnej promocjiklienci zatankują dowolne paliwo miles, milesPLUS lub SupraGas w obniżonej o 35 gr/l cenie. Zniżki będą obowiązywać również w każdy kolejny weekend wakacji, od piątku do niedzieli, aż do 3 września. Każdy klient będzie mógł skorzystać z promocji dowolną ilość razy pod warunkiem posiadania karty lojalnościowej EXTRA. Rabat zostanie naliczony do maksymalnie 85l w ramach jednej transakcji. Wakacyjnym promocjom towarzyszą również stałe rabaty, które są dostępne każdego dnia. Będąc uczestnikiem programu lojalnościowego, wystarczy zatankować łącznie 50 litrów, aby otrzymać pierwszy voucher z rabatem 10 groszy na litrze na paliwo bazowe (w tym LPG) lub 15 groszy na paliwo premium.- mówi Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska.