Wakacyjne ceny paliw na stacjach Orlen

Łukasz Szewczyk

• ORLEN powraca z letnią promocją paliw dla swoich Klientów, która gwarantuje zarejestrowanym użytkownikom programu lojalnościowego VITAY paliwa tańsze o 30 groszy za litr, a posiadaczom Karty Dużej Rodziny o 40 groszy.

Promocja paliw na stacjach ORLEN rozpocznie się 30 czerwca o godz. 00:00 i potrwa do 31 sierpnia 2023 rroku do godz. 23:59. Uczestnik programu VITAY będzie mógł uzyskać rabat na paliwa podczas czterech tankowań w okresie 30 czerwca - 31 lipca oraz czterech tankowań w okresie 1 sierpnia - 31 sierpnia 2023 r. Limit pojedynczego tankowania z rabatem to 50 litrów, co oznacza, że w ramach promocji można kupić łącznie do 400 litrów paliwa.Z letniej promocji będą mogli skorzystać wszyscy zarejestrowani uczestnicy programu VITAY, którzy korzystają z aplikacji ORLEN VITAY lub posiadacze tradycyjnej plastikowej karty VITAY. Nowi klienci mogą przystąpić do promocji po zarejestrowaniu się w aplikacji. Każdy uczestnik promocji otrzyma 30 groszy rabatu na litrze dowolnego paliwa (EFECTA lub VERVA). Na dodatkową zniżkę mogą liczyć uczestnicy programu VITAY, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny. Otrzymają oni rabat wyższy o 10 groszy, co oznacza, że oszczędzą 40 groszy na każdym zatankowanym litrze w ramach promocji.Program VITAY od ponad 20 lat umożliwia zbieranie punktów za tankowanie paliwa oraz zakup innych produktów na stacjach ORLEN. Punkty VITAY można wymieniać nie tylko na atrakcyjne nagrody rzeczowe i kupony rabatowe, ale także przeznaczyć na pomoc charytatywną.Niższe koszty tankowania w promocji, to nie jedyna korzyść, jaką zyskają kierowcy odwiedzający stacje paliw ORLEN. W czasie letnich podróży czeka na nich kompleksowy pakiet usług, znacząco usprawniający tankowanie i płatność za paliwo oraz szeroka oferta gastronomiczna Stop.Cafe.Na około 400 stacjach paliw ORLEN w całej Polsce o sprawne tankowanie dbają Mobilni Kasjerzy. To pracownicy stacji wyposażeni w tablet z mobilną aplikacją kasową, drukarkę fiskalną oraz terminal płatniczy POS, które umożliwiają przyjęcie płatności za paliwo bezpośrednio na podjeździe, po zatankowaniu. U Mobilnego Kasjera można kupić dowolny produkt z całej oferty stacji, a za wszystko zapłacić w dogodnej dla siebie formie bezpośrednio przy dystrybutorze.Na wybranych stacjach ORLEN, znajdujących się na trasach popularnych wakacyjnych kierunków, obsługa prowadzona jest przez dwóch Mobilnych Kasjerów. Jeden z nich usprawnia tankowanie ze specjalnie oznakowanych dystrybutorów oznaczonych jako "Szybki Pas" - przeznaczonych wyłącznie dla kierowców, którzy chcą skorzystać z obsługi Mobilnego Kasjera. Zapewnia to najkrótszy możliwy czas tankowania.Innym rozwiązaniem usprawniającym tankowanie jest tzw. kolejkowanie nalewu. Kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi. To możliwe, ponieważ na stacjach ORLEN dystrybutor nie blokuje się do czasu opłacenia poprzedniego tankowania, co pozwala kolejnemu kierowcy natychmiast skorzystać z tego samego stanowiska.Kolejnym udogodnieniem jest możliwość obustronnego tankowania. Na ponad 1150 stacjach ORLEN węże przy dystrybutorach zostały wydłużone, dzięki czemu bez problemu sięgają do wlewów po drugiej stronie samochodu. Kierowcy mogą więc podjechać do każdego wolnego dystrybutora, a nie tylko tego, który znajduje się z tej samej strony co wlew.W ramach kampanii promującej wakacyjną promocję cenową, ORLEN współpracuje z kilkoma ambasadorami ze świata polskiego sportu. W telewizyjnym spocie reklamowym zobaczymy Wojciecha Szczęsnego, Jana Bednarka, Piotra Zielińskiego oraz Roberta Lewandowskiego - reprezentantów Polski w piłce nożnej, a także Roberta Kubicę - znanego wszystkim kierowcę wyścigowego i rajdowego.