Samsung z kampanią SleepWell. Poradnik dobrego snu (wideo)

Łukasz Szewczyk

● W najnowszej kampanii SleepWell Samsung zwraca uwagę na istotny wpływ snu na naszą kondycję i zachęca do zadbania o swój wypoczynek.

Samsung z kampanią SleepWell

Niedobory snu lub nieodpowiednia jakość odpoczynku mają znaczący wpływ na pogorszenie się naszej kondycji w ciągu dnia. Aby zachęcić do holistycznego zadbania o jakość wypoczynku i dostarczyć wartościowych wskazówek w tym zakresie, Samsung startuje z kampanią SleepWell.W ramach kampanii, po konsultacjach ze specjalistami z Instytutu BezStresu, powstał kompleksowy Poradnik dobrego snu dostępny do pobrania na stronie sleepwell.samsung.pl. Pobierając poradnik można dowiedzieć się ile snu potrzebujemy i jak sprawdzić, czy nasz sen jest wartościowy i jak lepiej zadbać o jego jakość.Na wszystkich, którzy zdecydują się na pobranie Poradnika czeka również możliwość uzyskania rabatu na zakup inteligentnych zegarków Galaxy Watch5 oraz Galaxy Watch5 Pro, wyposażonych w zaawansowane możliwości monitorowania snu, takie jak Funkcja Sen, które ułatwią dbanie o jakość wypoczynku na co dzień.Częścią kampanii SleepWell będzie również spotkanie w ramach "Wieczorów dla dorosłych" w Centrum Nauki Kopernik. Już 29 czerwca podczas spotkania "Sen Nocy Letniej" będzie można dowiedzieć się więcej o tym, co robić żeby spać lepiej. Na uczestników spotkania będzie czekać również dedykowana strefa "Świat snu SAMSUNG", gdzie będzie można m.in. wygenerować senne marzenia z pomocą generatora AI, czy dowiedzieć się więcej o możliwościach oferowanych przez urządzenia Galaxy w zakresie monitorowania snu.Dodatkowo, w ramach kampanii SleepWell, Samsung udostępnia również przydatne treści audio: podcasty o tematyce zasypiania oraz playlisty na dobry sen.Kampania emitowana jest w kanałach digitalowych oraz w wybranych kinach. Za koncepcję kreatywną kampanii, produkcję spotu wideo i kreacji digitalowych oraz projekt dedykowanej strony internetowej odpowiada agencja Hand Made. Za zakup mediów odpowiada Starcom, a za działania PR agencja dfusion. Treści merytoryczne wykorzystane w ramach kampanii powstały we współpracy ze specjalistami z Instytutu BezStresu.