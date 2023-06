Zalando z pierwszą kampanią marketingową pozycjonującą wyłącznie polskie marki

Łukasz Szewczyk

● Rusza pierwsza kampania pozycjonująca wyłącznie polskie marki na Zalando, której celem jest zwiększenie ich widoczności na tle szerokiej oferty platformy.

Zalando, jedna z wiodących europejskich platform modowych i lifestylowych, rozpocznie pierwszą kampanię marketingową mającą na celu zwiększenie widoczności polskich marek, a także budowanie świadomości ich dostępności na Zalando. Kampania "To nie Nowy Jork / Paryż / Mediolan / Tokio. To polskie marki na Zalando" przestawia asortyment wybranych rodzimych marek dostępnych na Zalando uchwycony na ulicach Warszawy w sposób oddający atmosferę czterech największych stolic mody. Zdjęcia realizowane były w Warszawie, a znalazły się na nich kolekcje m.in.: Kazar, Lancerto, Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler, Bizuu, La Mania, Ryłko czy Diverse, Big Star.- mówi Daniel Rogiński, General Manager CEE Zalando.Kampania "To nie Nowy Jork / Paryż / Mediolan / Tokio! To polskie marki na Zalando" wystartuje 23 czerwca i potrwa 6 tygodni. Pojawi się w kanałach digital, social mediach, prasie, a także na samej platformie. Dodatkowo na Zalando.pl zostanie stworzona przestrzeń poświęcona asortymentowi lokalnych marek, gdzie klienci będą mogli zapoznać się z ich pełnym portfolio.