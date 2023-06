Filmowe lato z nagordami w kinach Helios

Łukasz Szewczyk

• Wraz z początkiem wakacji wystartował ogólnopolski konkurs "Filmowe lato z nagrodami".

• Pasjonaci produkcji filmowych, którzy odwiedzą dowolne kino Helios, mogą zawalczyć o zestawy kinomana

Od pełnych akcji blockbusterów po ujmujące dramaty, urocze animacje i zabawne komedie - wakacyjny repertuar kin Helios oferować będzie szeroki wybór filmów. Wśród tytułów, które zadebiutują na ekranach są: "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia", "Barbie", "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One", "Gran Turismo", "Wojownicze Żółwie Ninja: zmutowany chaos", a także liczne produkcje familijne, jak: "Miss Kraken. Ruby Gillman", "Miraculous: Biedronka i Czarny Kot. Film", "Między nami żywiołami" czy "O psie, który jeździł koleją".Niezależnie od tego, który film wybiorą widzowie, każdy pełnoletni kinoman może wziąć udział w wakacyjnym konkursie i zawalczyć o jeden ze 100 zestawów kinomana (w skład każdego wchodzą dwa zaproszenia na wybrane filmy oraz zestaw barowy dla dwojga). Wystarczy kupić i zachować bilet na co najmniej jeden film wyświetlany w kinach Helios w dniach 23 czerwca - 31 sierpnia, wypełnić zgłoszenie konkursowe dostępne na stronie helios.pl/lato oraz w kreatywny sposób opisać swoją wakacyjną przygodę wplatając w odpowiedź trzy tytuły filmów. Przez cały czas trwania konkursu, jury będzie co tydzień wyłaniać zwycięzców i przyznawać po 10 nagród.Konkurs "Filmowe lato z nagrodami" trwać będzie do 31 sierpnia. Szczegóły akcji oraz regulamin dostępne są pod adresem: helios.pl/lato. Kupując bilet wcześniej widzowie mogą wybrać ulubione miejsca, a także zaoszczędzić więcej w ramach oferty "Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz". Helios zaprasza do filmowej zabawy przez całe wakacje!