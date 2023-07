Nowy serwis dla twórców. Startuje Pomagam.pl LIVE

Łukasz Szewczyk

• Pomagam.pl rozszerza swoją działalność i wprowadza Pomagam.pl LIVE.

• Nowa platforma umożliwia twórcom zbieranie funduszy na realizację marzeń i projektów. "

Rozwijanie swojej pasji nie zawsze jest proste i często wiąże się z kosztami. Nowa platforma stworzona przez serwis do zakładania zbiórek pieniędzy Pomagam.pl jest odpowiedzią na te wyzwania. Pomagam.pl LIVE to platforma dedykowana każdemu, kto ma marzenia, pasje i chce je dzielić z innymi, jednocześnie przekuwając je w dochód. Pomagam.pl LIVE to miejsce dla twórców internetowych, aspirujących sportowców, graczy prowadzących streamy, aktywistów społecznych i artystów. Serwis umożliwia rozwijanie swojej pasji, finansowanie jej ze wsparciem fanów i budowanie społeczności.- mówi Dobrosława Gogłoza, dyrektorka zarządzająca Pomagam.pl.Założenie i prowadzenie profilu na Pomagam.pl LIVE jest za darmo. Platforma nie pobiera opłat serwisowych, prowizji od wpłat, a koszty transakcji płatniczych również bierze na siebie. Możliwe są też wpłaty kartą, BLIK i przez PayPal. Wsparcie polega na jednorazowych wpłatach - jednym kliknięciem, dowolną kwotą i bez zobowiązań.Serwis daje również możliwość budowania i angażowania swojej społeczności, co jest nieodłącznym elementem skutecznego crowdfundingu. Każdy użytkownik otrzymuje listę darczyńców, dzięki czemu jest w stałym kontakcie z ludźmi, którzy w niego wierzą i zacieśnia z nimi relacje.