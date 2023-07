Betclic nowym sponsorem strategicznym Ruchu Chorzów (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Betclic, czołowa marka bukmacherska w Polsce, został nowym Sponsorem Strategicznym Ruchu Chorzów.

• Umowa z beniaminkiem PKO BP Ekstraklasy obowiązywać będzie przez co najmniej dwa lata.

• W ramach współpracy logo Betclic znajdzie się m.in. w centralnym punkcie frontu koszulek "Niebieskich".

Ruch Chorzów należy do grona najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w historii Polski. Przez ponad 100 lat istnienia zgromadził jedną z największych i najbardziej zaangażowanych społeczności kibiców w naszym kraju. "Niebiescy" tworzą wielką rodzinę, czego dowód dają nie tylko w latach pomyślności ukochanej drużyny, ale także w trudniejszych momentach jej historii. To dzięki wsparciu kibiców Ruch w zaledwie cztery lata pokonał drogę od spadku do 3. ligi po powrót do PKO BP Ekstraklasy.Dziś do niebieskiej rodziny, w roli Sponsora Strategicznego, dołącza Betclic. Logotyp czołowej marki bukmacherskiej w Polsce zajmie miejsce w centralnej części frontu koszulki meczowej Ruchu oraz na strojach treningowych.Branding pojawi się również m.in. na stadionie podczas meczów domowych, w oficjalnych materiałach drukowanych, a także na stronie internetowej klubu, grafikach publikowanych w mediach społecznościowych czy w materiałach tworzonych przez klubową telewizję - Ruch TV. W przyszłości logo Betclic znajdzie się także na autokarze drużyny.Marcin Stokłosa, Wiceprezes Zarządu Ruchu Chorzów oraz Bartłomiej Płoskonka, CountryUmowa sponsoringowa oparta została o trzy źródła finansowania. Oprócz stałej kwoty i premii za wyniki sportowe, Ruch Chorzów otrzymywać będzie wynagrodzenie w ramach współpracy afiliacyjnej. Każdy nowy gracz w Betclic, który zarejestruje konto z kodem "RUCH", wpłaci pierwszy depozyt w wysokości 100 PLN i zagra za tę kwotę, gwarantuje klubowi wsparcie finansowe tej samej wysokości na wybrany razem z klubem cel.Wśród celów znajdą się m.in. dofinansowanie do wyjazdu kibiców na wybrany mecz wyjazdowy czy oprawy derbów, stworzenie muralu w centrum Chorzowa, digitalizacja i udostępnienie archiwów klubowych z lat przedwojennych czy nowa platforma e-commerce klubu. To dopiero pierwsze cele ujawnione przez Betclic i Ruch - informacje o kolejnych będą prezentowane na bieżąco. Ponadto marka przygotowała budżet marketingowy na akcje aktywacyjne dla kibiców.Fani "Niebieskich" mogą spodziewać się również jeszcze większej liczby interesujących treści na temat drużyny dzięki współpracy Betclic z Ruch TV. Na kanale YouTube bukmachera publikowane będą filmy przygotowywane przez klubową telewizję.W ofercie Betclic kibice mogą już znaleźć nową, rozbudowaną ofertę na zakłady związane z Ruchem.Z okazji rozpoczęcia współpracy powstał film promocyjny, w którym w rolę lektora wciela się aktor Michał Żurawski - wieloletni kibic "Niebieskich". To pierwszy efekt ścisłej kooperacji marki z klubem. Za produkcję odpowiada bowiem "ASCETO" - lider klubowej telewizji Ruch TV. Bohaterem materiału jest Tomasz Foszmańczyk - kapitan chorzowskiej drużyny, który przeszedł z nią drogę od 3. ligi do PKO BP Ekstraklasy.- powiedział Bartłomiej Płoskonka, Country Manager Betclic Polska.- powiedział Seweryn Siemianowski, Prezes Zarządu Ruchu Chorzów.