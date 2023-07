Uber składa hołd miejskim legendom. 15 zł w prezencie

Łukasz Szewczyk

•Z początkiem lipca na ulice Warszawy, Krakowa, Poznania i Trójmiasta wyjechały specjalnie oklejone auta przedstawiające najbardziej znane miejskie legendy.

• To część kampanii Uber Legendy pokazującej, jak firma stała się integralną częścią miejskiej tkanki.

Uber zmienił i dalej zmienia oblicze miast, nie tylko stwarzając niespotykane wcześniej możliwości komunikacji, ale także stając się nieodłączną częścią miejskiej tkanki. Dziś prawie każdy ma w telefonie wgraną aplikację. Według danych, Uber w 2021 i 2022 roku był drugą najczęściej pobieraną aplikacją do podróży na świecie z 94 milionami pobrań - zaraz po Google Maps. Przemieszczając się po polskich miastach, nie sposób nie zauważyć samochodów z charakterystycznym czarno-białym logo Ubera.Aby docenić lokalność i miejski folklor Warszawy, Poznania, Krakowa i Trójmiasta, Uber postanowił nawiązać do najbardziej popularnych postaci z legend takich jak Syrenka, Lajkonik czy Król Kruków. Z tej okazji, na ulice wspomnianych metropolii wyjadą samochody z tematycznym brandingiem, a w środku znajdą się ulotki z ciekawostkami, które z pewnością zainteresują nie tylko turystów, ale także mieszkańców. Dodatkowo, Uber przygotował specjalny kod promocyjny ze zniżką na przejazdy do miejsc, które związane są z ilustracjami na autach.W stolicy użytkownicy spotkają się z czterema najbardziej znanymi legendami miejskimi, zaczynając od najważniejszej, czyli warszawskiej Syrenki, która znajduje się w herbie miasta. W Warszawie Uber docenił także historię Kamiennego Niedźwiedzia, Złotej Kaczki oraz Bazyliszka.Kod: WARSZAWSKIELEGENDYW Grodzie Kraka Uber na specjalnie oznakowanych autach oprócz najbardziej znanej legendy o Smoku Wawelskim, wyróżnił również opowieści o Królewnie Wandzie, a także o Zaczarowanych Gołębiach.Kod: KRAKOWSKIELEGENDYW stolicy Wielkopolski uwagę Ubera zwróciły słynne Poznańskie Koziołki, a także historia tamtejszego piekarza rogali świętomarcińskich oraz opowieść o Królu Kruków.Kod: POZNANSKIELEGENDYNad Bałtykiem Uber docenił wszystkie miasta, które wchodzą w skłąd Trójmiasta. Na grafice znalazły się więc architektura Gdańska razem ze słynnym pomnikiem Neptuna, Krzywy Domek z Sopotu, a także rzeźba "Trzy Ryby", którą można oglądać na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni. Warto też zwrócić uwagę na element łączący wszystkie trzy miasta, czyli Morze Bałtyckie.Kod: TROJMIEJSKIEZWIEDZANIEWszyscy, którzy mają chęć poznać historię miejskich legend, będą mogli skorzystać z przygotowanego przez Ubera prezentu. W tym celu należy wpisać odpowiedni kod, dzięki czemu można otrzymać zniżkę 15 zł na jeden przejazd do wybranego miejsca związanego z przedstawionymi na autach ilustracjami.Wystarczy pobrać aplikację z AppStore lub Google Play. W aplikacji Uber otworzyć zakładkę Portfel, następnie na samym dole po kliknięciu "Dodaj kod promocyjny" wpisać kod. Po ustawieniu miejsca docelowego i odbioru użytkownik otrzymuje informacje o kierowcy oraz samochodzie, a także jego bieżącą lokalizację na mapie. Po przyjeździe kierowcy należy upewnić się, że marka oraz numer rejestracyjny samochodu są takie jak wyświetlane w aplikacji.