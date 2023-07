Audioteka walczy w piractwem książek i audiobooków (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Audioteka zaangażowała się w powstanie Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, mającego na celu ochronę przed piractwem książek, e-booków i audiobooków

• Organizacja rozpoczęła kampanię edukacyjną, wspieraną między innymi przez Mariusza Szczygła, Elżbietę Cherezińską, Vincenta Severskiego i Krzysztofa Gosztyłę.

Czytam i Słucham Legalnie to inicjatywa największych wydawców oraz księgarni, popierana przez znanych polskich autorów, lektorów oraz osobowości związane z kulturą książki. W tworzenie organizacji od początków jej istnienia aktywnie włączyła się także Audioteka - jeden z największych polskich serwisów z audiobookami i podcastami. W ramach działań Stowarzyszenia, Audioteka będzie m.in.: włączać się w prowadzone przez organizację działania edukacyjne, a także badać rynek oraz opinię publiczną w celu poznania przyczyn nielegalnego pobierania treści.- komentuje Arkadiusz Seidler, prezes Audioteki.Stowarzyszenie będzie również prowadziło akcje edukacyjne i kampanie społeczne z udziałem znanych osobowości kultury, a także działać w kierunku korzystnych dla legalnych wydawców zmian legislacyjnych. Misją organizacji jest także doprowadzenie do zmian w polskim ustawodawstwie, dzięki którym egzekucja prawa autorskiego będzie łatwiejsza. Czytam i Słucham Legalnie będzie ponadto aktywnie uczestniczyć w konferencjach i wydarzeniach branżowych.- mówi Adam Nowicki, prezes Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie.Czytam i Słucham legalnie wystartowało właśnie z pierwszą kampanią, promowaną przez spot "A Ty Czytasz i Słuchasz Legalnie?", w którym wystąpili znani twórcy, pisarze i pisarki, lektorzy i lektorki, wśród których znaleźli się: Vincent V. Severski, Krzysztof Gosztyła, Elżbieta Cherezińska, Mariusz Szczygieł, Magdalena Witkiewicz, Paulina Jurga, Tomasz Michniewicz, Diana Brzezińska, Jacek Pałkiewicz, Małgorzata Kalicińska. Kochającego czytać Pawła zagrał Paweł Mitrowski.Za kreację kampanii odpowiada krakowska Agencja Nie Do Ogarnięcia