Zydek i Musiałowski promują podwojone gigabajty w Plusie na kartę (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Plus przygotował nowy spot reklamowy promujący ofertę na kartę.

• Marianna Zydek i Maciej Musiałowski, którzy są twarzami kampanii, przedstawiają w nim najnowszą promocję z 400 GB na początek.

W najnowszym spocie reklamowym, zgodnie z założeniami nowej platformy komunikacyjnej Plusa na Kartę, postawiono ponownie na luźną konwencję, umieszczając akcję w osiedlowym sklepie. Marianna Zydek wciela się w rolę pracownicy sklepu, natomiast Maciej Musiałowski jest jego klientem. Wybór aktorów, którzy grają w reklamie stanowi wyraźny sygnał, że Plus chce być obecny w życiu młodego pokolenia i jest gotowy dostosować swoje komunikaty do ich oczekiwań oraz preferencji. Całość jest realizowana w charakterystycznym, luźnym formacie pod czujnym okiem reżysera, Maćka Bochniaka.Podstawą humorystycznej i ożywionej rozmowy aktorów w reklamie jest podwojony pakiet powitalny w ofercie Plus na Kartę . Nowi użytkownicy mogą otrzymać 2 razy więcej gigabajtów, czyli aż 400 GB na początek. Wystarczy kupić starter i w ciągu 30 dni od aktywacji wykonać doładowanie za min. 10 zł, oraz wysłać SMS o treści ZGODA pod numer 80087. Co ważne, doładowanie nie przepada i można je wykorzystać na dowolne pakiety, połączenia lub SMSy.Nowa platforma komunikacji Plusa na Kartę została uruchomiona w czerwcu 2023 roku. Za stworzenie koncepcji kreatywnej platformy i najnowszą kampanię odpowiada agencja Freundschaft. Niebawem zobaczymy kolejne odsłony nowego formatu reklamowego oferty Plus na Kartę.Metryczka kampanii:Klient: Polkomtel Sp. z o.o.Zarządzający projektem po stronie klienta: Karina Jakóbiak-Kapusta, Małgorzata Lenarczyk, Małgorzata Dzięgielewska-Sojka, Rafał KaweckiDom produkcyjny: TFPAgencja: FreundschaftReżyser: Maciek BochniakPostprodukcja: TelevisorMedia: TV, Online, Radio, CLP, BTL