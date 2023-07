Szymon Marciniak twarzą kampanii nowego sezonu Ekstraklasy w Canal+

Łukasz Szewczyk

• W piątek (21 lipca) rusza nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy.

• Wszystkie mecze nowego sezonu będzie można obejrzeć tylko w Canal+ oraz w serwisie streamingowym Canal+ Online.

• Do oglądania spotkań zachęca bohater nowej kampanii reklamowej Canal+, najlepszy piłkarski sędzia świata - Szymon Marciniak.

W swojej sędziowskiej karierze polski arbiter sędziował prawie wszystkie najważniejsze mecze piłkarskie na świecie. Ma na swoim koncie mecze reprezentacyjne w ramach Ligi Narodów, Mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Świata. Marciniak prowadził także najważniejsze mecze europejskich pucharów m.in. Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy, a także Ligi Mistrzów, w tym pamiętny finał w czerwcu tego roku pomiędzy Interem Mediolan a Manchesterem City.Szymon Marciniak to sędziowski fenomen. Poziomem swojego sędziowania, zachowaniem na boisku, sposobem traktowania zawodników zyskał szacunek zarówno wśród piłkarzy, trenerów, ale również i kibiców. Współpraca sędziego z oficjalnym nadawcą Ekstraklasy zaczęła się już w 2021 roku przy okazji serialu dokumentalnego Canal+ "Sędziowie".Kampania reklamowa Canal+ rozpoczynająca sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy 2023/24 potrwa do końca września. Kampania obejmuje działania online i offline oraz PR. Opiera się przede wszystkim na działaniach digitalowych, w tym social mediach oraz OOH. Ważnym elementem kampanii będzie także współpraca z wybranymi influencerami oraz aktywności promocyjne w punktach sprzedaży Canal+. Kampania reklamowa została przygotowana przez zespół kreacji Canal+ Polska.Kampania rozpoczynająca sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy to pierwszy etap zakrojonej na szeroką skalę piłkarskiej kampanii reklamowej Canal+ wykorzystującej wizerunek sędziego Szymona Marciniaka. Na start sezonu CANAL+ proponuje kibicom piłkarskim ofertę dostępu do serwisu Canal+ Online w cenie 39 zł miesięcznie w opcji 6-miesięcznej subskrypcji, a od 24 lipca także ofertę roczną w cenie 39 zł miesięcznie przy jednorazowej płatności z góry za cały okres obowiązywania umowy.W gronie komentatorów PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2023/24 znaleźli się między innymi Adam Marchliński, Bartosz Gleń, Marcin Rosłoń, Piotr Glamowski, Robert Skrzyński, Michał Mitrut oraz Rafał Dębiński. Stałymi ekspertami PKO BP Ekstraklasy w Canal+ będą między innymi Tomasz Wieszczycki, Kamil Kosowski, Michał Żewłakow czy Adam Szała.Nowy sezon piłkarskiej Ekstraklasy to także nowe odsłony popularnych programów i magazynów. Ligowy weekend otwierać będzie "Superpiątek", na sobotnie wieczory zaplanowane jest podsumowanie piątkowo-sobotnich meczów w magazynie "Liga+". W niedzielę w magazynie - "Liga+ Extra" - Krzysztof Marciniak oraz Bartosz Gleń poruszą najważniejsze tematy każdej kolejki. Na koniec każdej serii gier, w poniedziałkowy wieczór, Canal+ zaproponuje widzom lżejsze spojrzenie na weekendowe mecze w programie Filipa Surmy "Ekstraklasa po Godzinach".Dopełnieniem oferty telewizyjnej (Canal+) oraz streamingowej (Canal+ Online) będą w tym sezonie także formaty dostępne w kanałach Social Media Canal+. Internauci będą mogli śledzić bieżące wydarzenia ekstraklasowe w takich programach jak "Liga gra" oraz "Piłkarski Młyn. W dalszym ciągu na kanale YouTube Canal+ Sport pojawiać się będzie cykl felietonów wideo Mateusza Rokuszewskiego pt. "Roki wyjaśnia", a także skróty meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy.Wszystkie transmisje meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy można oglądać w kanałach telewizyjnych Canal+ lub za pośrednictwem serwisu streamingowego Canal+ Online (canalplus.com). Serwis Canal+ Online to propozycja dla wszystkich, którzy poszukują wygodnego dostępu do rozgrywek sportowych na żywo oraz bogatej oferty seriali, filmów i dokumentów na żądanie.