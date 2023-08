Natalia Maliszewska nową ambasadorką marki 4F

Łukasz Szewczyk

• Polska marka sportowa 4F podpisała kontrakt z jedną z najbardziej utytułowanych łyżwiarek szybkich.

• Do grona ambasadorów sportowych 4F, w którym znajdują się m.in. Anna i Robert Lewandowscy, dołączyła Natalia Maliszewska - mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata i triumfatorka Pucharu Świata w short tracku.

Natalia Maliszewska to obecnie jedna z czołowych gwiazd łyżwiarstwa szybkiego na świecie, specjalizująca się w biegach na torze krótkim. Na swoim koncie ma m.in. wicemistrzostwo świata, mistrzostwo Europy oraz po dwa srebrne i brązowe medale Mistrzostw Europy. Jest wielokrotną triumfatorką zawodów Pucharu Świata na dystansie 500 metrów. W sezonie 2018/2019 zwyciężyła klasyfikację generalną, dwa lata później zajęła trzecie, a trzy lata później - drugie miejsce na podium tego cyklu. Jest także wielokrotną medalistką mistrzostw Polski. Reprezentowała Polskę na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku i w Pekinie w 2022 roku.- powiedziała Natalia Maliszewska.Natalia Maliszewska od lat startuje w odzieży 4F podczas najważniejszych imprez sportowych w Polsce i na świecie. Z uwagi na wieloletnią współpracę 4F z Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego, w strojach polskiej marki występowała m.in. podczas wszystkich zawodów Pucharu Świata w short tracku, imprezach rangi mistrzowskiej czy Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.- dodaje Maliszewska.Współpraca z Natalią Maliszewską to kolejny kontrakt ambasadorski 4F. Do grona ambasadorów sportowych marki należą także: Robert Lewandowski (piłka nożna), Anna Lewandowska (fitness), Martyna Kotwiła (lekkoatletyka), Sebastian Kłosiński (łyżwiarz, obecnie trener), Słowacy Paulina Bátovská Fialková (biathlon) oraz Jakub Grigar (kajakarstwo slalomowe) i Rumunka Alina Rotaru-Kottmann (skok w dal).- podkreśla Justyna Tomczyk, Członkini Zarządu OTCF S.A., właściciela marki 4F.Kontrakt ambasadorski Natalii Maliszewskiej z marką 4F obowiązuje od lipca 2023 r.