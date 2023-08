Fuksiarz.pl sponsorem hiszpańskiej LaLiga

Łukasz Szewczyk

• Bukmacher Fuksiarz.pl zdecydował się na pionierski ruch i ogłosił partnerstwo z czołową europejską ligą piłkarską.

• To pierwsza tego typu współpraca w tej branży w Polsce.

Współpraca z LaLiga to przełomowy ruch w branży. Fuksiarz.pl jako pierwszy polski bukmacher decyduje się na kolaborację z europejską ligą TOP 5. -- mówi Aneta Tylicka, Prezes Zarządu w Bukmacherska Sp. z o.o., do której należy brand Fuksiarz.pl.Fuksiarz.pl, który podbił polski rynek w 2021 roku, po raz kolejny wchodzi w rolę pioniera i wyznacza nowe trendy w branży. Wcześniej był w naszym kraju prekursorem rozwiązania Early Payout. To unikalna promocja, która polega na tym, że przy dwubramkowym prowadzeniu wytypowanej drużyny, mecz zostaje rozliczony jako wygrany bez względu na końcowy wynik. Kolejną ciekawą opcją zaproponowaną przez bukmachera jest Cashback bez limitu na LaLiga. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, gracze mogą odebrać 50% zwrotu za każdy przegrany zakład postawiony na hiszpańską ligę. Partnerstwo z topową europejską ligą pozwala na nowe, innowacyjne realizacje, które z pewnością zachęcą konsumentów do korzystania z oferty Fuksiarza. Współpraca z hiszpańską marką umożliwia także wyjątkowe i wyróżniające się na tle konkurencji kampanie reklamowe.Sponsoring LaLiga został ogłoszony na specjalnej konferencji prasowej, na którą zostali zaproszeni dziennikarze, influencerzy, a także partnerzy biznesowi marki Fuksiarz.pl. Część oficjalną poprowadził jeden z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w Polsce - Krzysztof Stanowski. Wydarzenie odbyło się w warszawskim hotelu InterContinental, a gościem specjalnym był ambasador hiszpańskiej ligi - Steve McManaman. To były piłkarz Realu Madryt (1999 - 2003), który na swoim koncie ma dwa mistrzostwa ligi hiszpańskiej, dwa triumfy w Lidze Mistrzów, a także inne trofea. Legendarny Anglik odpowiadał na pytania dziennikarzy oraz pozował do zdjęć. Dodatkową atrakcją była możliwość wykonania fotografii na tle repliki pucharu, który otrzymują zwycięzcy rozgrywek LALIGA. Podczas konferencji nie zabrakło także wydarzeń specjalnych - symbolicznej wymiany koszulek oraz pokazów tanecznych i sportowych.LaLiga to prywatne stowarzyszenie odpowiedzialne za organizacje zawodowych i krajowych rozgrywek piłkarskich. Składa się z 20 klubów, grających w LALIGA EA Sports, czyli pierwszej lidze oraz 22 drużyn, rozgrywających swoje mecze w drugiej - LALIGA Hypermotion. Posiada ponad 200 milionów obserwujących na wszystkich platformach społecznościowych, a z odbiorcami komunikuje się w 16 językach. Stowarzyszenie jest także aktywne społecznie - dzięki swojej fundacji to pierwsza profesjonalna liga piłkarska na świecie, która organizuje rozgrywki dla zawodników z niepełnosprawnością - LALIGA Genuine. Hiszpańska marka może pochwalić się najbardziej rozbudowaną, międzynarodową siecią podmiotów sportowych - dzięki nim jest obecna w 41 krajach.- mówi Oscar Mayo, LALIGA Executive Director.Efekty współpracy obu marek będzie można zobaczyć już wkrótce.