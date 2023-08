Boomersi, Pokolenie X, Millenialsi i "Zetki" stawiają na produktu z najbliższej okolicy

Łukasz Szewczyk

• Zakochaliśmy się w produktach lokalnych

• Badania PSH Lewiatan przeprowadzone w ramach realizowanej inicjatywy "Wybieram lokalne" pokazują, że przedstawiciele wszystkich generacji traktują lokalność jako wyraźny, długotrwały trend

Produkty lokalne cieszą się dobrą opinią i niesłabnącym zaufaniem konsumentów - są synonimem dobrej jakości oraz naturalnego smaku. Podstawy tego trendu są różnorodne. Z pewnością wpływ mają tu zjawiska globalne, a w tym: zmiany światopoglądowe wśród konsumentów, rosnący sceptycyzm w stosunku do monopoli korporacyjnych, a także poszukiwanie zdrowych alternatyw jeśli chodzi o żywność. Istotne jest też to, że z coraz większą uwagą i szacunkiem przyglądamy się najbliższemu otoczeniu - nie chodzi tu tylko o ład urbanistyczny, czy środowisko naturalne. Ważne dla nas jest to, że lokalna społeczność, której jesteśmy częścią, dobrze funkcjonuje w wymiarze ekonomicznym.Pozytywne nastawienie do szeroko pojętej lokalności potwierdzają najnowsze badania przeprowadzone przez PSH Lewiatan w ramach inicjatywy "Wybieram lokalne". Wynika z nich, że dobre postrzeganie lokalności jest charakterystyczne dla wszystkich grup społecznych. Zarówno przedstawiciele pokolenia Baby Boomers, jak i Pokolenia X, Millenialsów i "Zetek" zgadzają się ze stwierdzeniem, że rosnąca popularność produktów lokalnych, czyli produktów wytwarzanych przez lokalnych przedsiębiorców zlokalizowanych w niewielkiej odległości od miejsca ich sprzedaży (20-50 km) nie jest wyłącznie modą, która przeminie. To, że mamy raczej do czynienia z trwałym trendem, przyznaje aż ponad 64% procent reprezentantów pokolenia Baby Boomers, ponad 63% reprezentantów przedstawicieli pokolenia X, blisko 63% Millenialsów i prawie 58% reprezentantów Pokolenia Z. W tym ostatnim przypadku odsetek twierdzących, że mamy do czynienia z chwilową modą jest jednak największy. Twierdzi tak 24,3 % procent "Zetek".- mówi Robert Rękas, prezes PSH Lewiatan.Szeroko pojęta "lokalność" jest postrzegana także przez badanych jako pozytywny trend społeczny - w tej kwestii postawy i przekonania wśród badanych są równie jednorodne. Na pytanie, czy moda na lokalne produkty spożywcze ma pozytywny wymiar społeczny, twierdząco odpowiedziało blisko 82% przedstawicieli Baby Boomers, blisko 83% reprezentantów pokolenia X i Millenialsów. W tym przypadku "Zetki" nie odbiegają znacznie od reszty - z taką opinia zgodziło się aż 81 % respondentów generacji.Na czym dokładnie polega pozytywny wymiar tego trendu? Przeważająca część respondentów zgadza się z opinią, że produkcja i sprzedaż produktów lokalnych oznacza wsparcie i promocję lokalnej gospodarki i regionu. Tak twierdzi 56% pokolenia Baby Boomers, ponad 58% reprezentantów pokolenia X, ponad 54% pokolenia Y i 49% pokolenia Zet. Jednocześnie wszyscy wskazują na to, że pozytywnym skutkiem popularności lokalnych produktów jest przede wszystkim dostęp do zdrowych i świeżych wyrobów - takie przekonanie wyraża blisko 58% respondentów z pokolenia Baby Boomers, ponad 52% przedstawicieli pokolenia X, 56% Millenialsów i blisko 55% "Zetek.Powyższe wyniki badań wskazują na to, że trendy, które zaistniały na rynku produktów spożywczych kilka lat temu, mają swoją kontynuację.