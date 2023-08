TikTok Ad Awards w Polsce

Łukasz Szewczyk

• TikTok Ad Awards ma na celu wyłonienie najlepszych płatnych kampanii reklamowych, zrealizowanych na TikToku, z Europy i Izraela, które wyróżniały się autentycznością oraz kreatywnością i mogą pochwalić się wyjątkowym wynikami.

• W tym roku TikTok, po raz pierwszy, nagrodzi również firmy z Polski.

TikTok Ad Awards to europejski program nagradzający agencje i marki, które wyróżniają się na TikToku dzięki kreatywnym i skutecznym kampaniom. W tym roku realizowana jest druga edycja konkursu, w której po raz pierwszy, mogą wziąć udział marki i agencje reklamowe z Polski. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach. Zgłoszenia ze wszystkich kategorii, automatycznie biorą również udział w rywalizacji o nagrodę w kategorii głównej, "Greatest TikTok".- mówi Marta Skrzypiec, B2B Lead CE TikTok.Pierwsza kategoria to "Greatest Creative", w której wyróżniane są marki i agencje, które stworzyły najbardziej innowacyjną kreację reklamową, zaprojektowaną specjalnie pod kątem TikToka, dopasowaną do charakteru platformy i profilu użytkowników. Kolejną jest "Greatest Performance", która koncentruje się na mierzalnym efekcie kampanii przeprowadzonych na TikToku, szczególnie nagradzając marki, które wykorzystały potencjał TikToka, aby zrealizować swoje cele marketingowe.Trzecia kategoria to "Greatest Small Business", w której, po raz pierwszy w tym roku, nagradzani są menedżerowie kampanii TikTok Ads małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudniających do 50 pracowników.Zgłoszenia ze wszystkich kategorii, automatycznie biorą udział w rywalizacji o nagrodę w kategorii głównej, "Greatest TikTok". Wyróżnienie zostanie przyznane najlepszej kampanii, spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu, która w pełni wykorzystała potencjał społeczności TikToka.Zwycięzcy z każdej z kategorii otrzymają trofeum TikTok Ad Awards, kredyty na reklamy na platformie, oraz partnerstwa medialne. Dodatkowo, będą mogli korzystać z odznak TikToka, które pomogą im promować swoje zwycięstwo w mediach społecznościowych oraz w prezentacjach dla swoich klientów. Zwycięzcy z kategorii "Greatest TikTok" wezmą udział w Europejskim Grand Prix.Wielkim zwycięzcą konkursu TikTok Awards 2022, czyli ,,Greatest TikTok", została włoska firma Unieuro za kampanię "The Clerk" we współpracy z BCube i Zenith.Aby zakwalifikować się do TikTok Ad Awards 2023, płatna kampania musi być prowadzona na TikTok w okresie od 17 października 2022 r. do 27 września 2023 r. włącznie. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 września 2023 r.