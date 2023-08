Lody stworzone przez sztuczną inteligencję w zamrażarce Lidla

Łukasz Szewczyk

• Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje coraz więcej obszarów: zarówno w życiu, jak i biznesie.

• Po siłę zaawansowanej technologii sięgnęła rodzinna firma Willisch z Wągrowca, która przy pomocy sztucznej inteligencji stworzyła nowy smak lodów specjalnie dla Lidl Polska.

Handel zna się ze sztuczną inteligencją nie od dziś. Technologia pomaga detalistom m.in. w analizie danych i zarządzaniu zapasami: prognozowaniu popytu, planowaniu cen i promocji czy dostosowywaniu strategii biznesowych do sytuacji na rynku. Wraz z rozwojem narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, rosną jednak jej kompetencje i zmienia się rola.Jak mogłyby smakować lody przyszłości? Na to pytanie postanowiła znaleźć odpowiedź polska firma Willisch, producent ręcznie robionych lodów, dostępnych na co dzień w sklepach Lidl. Właściciele marki wykorzystali sztuczną inteligencję do stworzenia nowego smaku. Tak powstało Popcornium Karmelotron - niezwykłe połączenie słonego popcornu i bogatego karmelu. Pomysłem AI były również nazwa, projekty graficzne oraz treści marketingowe. Tak wszechstronne zastosowanie sztucznej inteligencji przy wprowadzaniu nowego produktu to pierwszy taki przypadek w polskiej branży spożywczej (w szczególności w kategorii lodów rzemieślniczych). Już teraz jednak wiadomo, że zaawansowana technologia odmieni sposób, w jaki projektowane są produkty i w jaki podchodzimy do marketingu.Popcornium Karmelotron dostępnę będą do soboty, 12 sierpnia, w sklepach Lidla w całej Polsce (chyba że zostaną wykupione wcześniej). Dostępne są w aż czterechwariantach opakowań, przygotowanych na bazie futurystycznych grafik. Jedno z nich przedstawia niezwykłe portrety przedstawicieli firmy Willisch, zainspirowane postaciami z różnych filmowych uniwersów.- mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of of Corporate Communications & CSR w Lidl Polska.Willisch to rodzinna firma z Wągrowca (woj. wielkopolskie), która od 1983 roku produkuje ręcznie robione lody. W ofercie znajduje się ponad 200 smaków. Wybranych z nich, w limitowanych ofertach, można szukać w sklepach Lidla.