Brodka, Król, Igo i Miuosh nagrali nową wersję utworu "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" (wideo)"

Łukasz Szewczyk

• Marka Tymbark powraca z nową aranżacją kultowego utworu - "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał".

• Tym razem przebój Skaldów wzięli na warsztat Brodka, Król, Igo oraz Miuosh.

• Światło dzienne ujrzał właśnie teledysk do ich wspólnego utworu, stworzony przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Dwa lata temu marka Tymbark zaprosiła Sanah, Artura Rojka, Vito Bambino oraz Kwiat Jabłoni do stworzenia reinterpretacji utworu "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał". Nowa wersja spotkała się z olbrzymim entuzjazmem, dlatego marka postanowiła nawiązać kolejną wyjątkową kolaborację. W tegorocznym składzie znalazła się Brodka - artystka konceptualna, która definiuje się na nowo z każdym kolejnym albumem, niezwykle utalentowany tekściarz, kompozytor i wokalista - Król, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w Polsce - Igo oraz Miuosh - raper i producent, który nie boi się realizować nawet najodważniejszych artystycznych projektów. Każdy z zaangażowanych artystów wykonał swoją część we własnym stylu. W ten sposób powstał utwór będący połączeniem czterech muzycznych światów, zarówno na płaszczyźnie wokalnej, jak i wizualnej.Nowa wersja przeboju "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" będzie pewnie sporym zaskoczeniem dla fanów oryginału. Producenci Jakub Galiński i Dominik Trębski nadali utworowi bardzo nowoczesnego i odważnego charakteru, co doskonale współgra z tegorocznym teledyskiem. Światy zaprezentowane w klipie stworzone zostały bowiem przy użyciu sztucznej inteligencji, a wymieszanie efektów wizualnych wygenerowanych przez AI z realistycznymi ujęciami pozwoliło stworzyć autentyczne, eklektyczne i intrygujące przedstawienie każdego artysty. Teledysk do "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" to zdecydowanie więcej niż tylko wideo - to wynik nieustannego poszukiwania idealnego połączenia sztuki i technologii, którego celem jest zrewolucjonizowanie przyszłości sztuki wizualnej.Kampania z wykorzystaniem nowej wersji utworu "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" zaplanowana została wielokanałowo. Obejmie m.in. YouTube, Instagram, Facebooka, TikToka, Snapchata oraz działania z influencerami.Kampanii towarzyszy aktywacja, w ramach której użytkownicy na dedykowanej stronie mogą odkryć unikalne muzyczne wideo oraz materiały z planu, a także wziąć udział w loterii, skanując kapsle Tymbark. Do wygrania są muzyczne nagrody. Więcej szczegółów dotyczących akcji można znaleźć na stronie wszystkomigra.plZa kreację i realizację odpowiadają agencja DDB Warszawa i dom produkcyjny Moon Films. Booking artystów zapewniło East Eventz. Produkcją muzyczną zajęli się Jakub Galiński i Dominik Trębski - Piwnica u Galińskiego. Teledysk wyreżyserował Krzysztof Grajper, zdjęcia zrealizował Maciek Ryter. Za postprodukcję odpowiada Televisor studio, a dźwięk - Juice Sound. Produkcją części interaktywnej zajęło się studio kreatywne Lens That, a produkcją strony - Post Sticker. Za organizację loterii odpowiada NAV agency. Media do kampanii zaplanował i kupił dom mediowy Starcom. Za działania z influencerami odpowiada agencja DAILY DOSE OF BEAUTY. Wsparcie PR zapewnia HOPE.