Unikatowy afisz promuje lokalne i światowe hity Netflix

Łukasz Szewczyk

• Na ścianie Domu Towarowego Braci Jabłkowskich przy ul. Brackiej w Warszawie Netflix stworzył unikatowy afisz, promujący serwis i jego największe hity.

• Inspiracją dla tego projektu jest słynny billboard znajdujący się przy Sunset Boulevard w Los Angeles - miejscu chętnie odwiedzanym przez tłumy fanów i gwiazd Netflix.

Unikatowa instalacja reklamowa w Warszawie promuje lokalne i światowe hity Netflix / Fot. materiały prasowe

Instalacja będzie przez kolejne miesiące promować lokalne i światowe hity Netflix oraz samą markę, kreatywnie nawiązując do polskiej kultury i bieżących wydarzeń. Składa się z tablicy stylizowanej na klasyczny afisz umieszczony nad wejściem do amerykańskich kin, która umożliwia umieszczenie dowolnego napisu oraz z neonowych, wielokolorowych, pionowych pasów imitujących grafikę z czołówki serwisu.- mówi Anna Putts, dyrektorka marketingu Netflix w Europie Środkowo-Wschodniej.Fani produkcji Netflix mogą spodziewać się, że napis na nośniku będzie zmieniał się cyklicznie. Pierwszy projekt instalacji w Warszawie promował premierę trzeciego sezonu serialu "Wiedźmin". Odnosiło się do tego hasło, z kolei umiejscowiona na dachu budynku makieta konia materializowała mema, popularnego wśród fanów świata Wiedźmina, w którym Płotka - koń Geralta - w grze pojawiała się na dachach. Twórcy reklamy połączyli w ten sposób fanów serialu, gry i całego uniwersum, wywołując uśmiech i pozytywne reakcje.Tego typu projekty to element globalnego podejścia marki Netflix do komunikacji z fanami. Pierwsza taka instalacja powstała w 2021 roku przy Sunset Boulevard w Los Angeles. Jej ogromna popularność sprawiła, że podobne miejsca powstały w największych miastach świata - w Nowym Jorku (wersja 3D na słynnym Times Square), Paryżu, Seulu, Buenos Aires, Sztokholmie, a teraz i w Warszawie. Koncepcja warszawskiego nośnika jest unikatowa wśród zrealizowanych do tej pory projektów, zarówno pod kątem skali przedsięwzięcia, jak i zastosowanych rozwiązań technologicznych.Instalacja ma wysokość 23 metrów oraz szerokość blisko 16 metrów i składa się z 228 neonowych elementów świetlnych. Autorem pomysłu kreatywnego jest agencja Gong, a za produkcję i zarządzanie instalacją odpowiada agencja Good Looking Studio. Zakup powierzchni powierzono agencji Wavemaker, a bieżące wykorzystanie afiszu agencji K2.