Romantyczna premiera "Red, White & Royal Blue" na Prime Video (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Dwa różne światy, jedna historia miłosna na wieki.

• Premiera filmu "Red, White & Royal Blue" na podstawie bestsellera New York Timesa

Plakat filmu "Red, White & Royal Blue". Premiera na Prime Video

Na platformie streamingowej Prime Video zadebiutowała zapowiada komedia romantyczna "Red, White & Royal Blue", oparta na uznanym przez krytyków bestsellerze New York Timesa autorstwa Casey McQuiston, "Red, White & Royal Blue" jest debiutem reżyserskim i scenopisarskim nagrodzonego Tony dramaturga Matthew Lópeza (The Inheritance).Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), syn pierwszej kobiety-prezydenta Stanów Zjednoczonych (Uma Thurman), i brytyjski książę Henry (Nicholas Galitzine) mają wiele wspólnego: oszałamiający wygląd, niezaprzeczalną charyzmę, międzynarodową popularność... i całkowitą pogardę dla siebie nawzajem. Ich długotrwała waśń nie była tak naprawdę problemem, dopóki katastrofalna - i bardzo publiczna - sprzeczka na królewskiej imprezie nie stała się pożywką dla tabloidów, wbijając potencjalny klin w stosunki amerykańsko-brytyjskie w najgorszym możliwym momencie. Chcąc ratować sytuację, ich potężne rodziny i opiekunowie zmuszają dwóch rywali do zainscenizowanego "rozejmu". Nieoczekiwanie lodowata relacja Alexa i Henry'ego zaczyna topnieć w nieśmiałą przyjaźń, a w końcu coś głębszego, niż kiedykolwiek się spodziewali.W rolach głównych występują znani z filmów "The Kissing Booth" i "Purpurowych serc" - Taylor Zakhar Perez oraz Nicholas Galitzine. W rolę prezydent wcieliła się Uma Thurman. W obsadzie znaleźli się także m.in. Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D. Clarke, Aneesh Sheth oraz Juan Castano.Film "Red, White & Royal Blue" jest już dostępny (od piątku, 11 sierpnia 2023 roku) na platformie Prime Video. Produkcja dostępna w polskiej wersji językowej.