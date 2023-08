Szkoły Pełne Talentów powracają do Lidla. Ambasadorami Anna i Robert Lewandowscy

Łukasz Szewczyk

• Lidl Polska po zeszłorocznym wielkim sukcesie akcji "Szkoły Pełne Talentów", zamierza ją powtórzyć podczas zbliżającego się roku szkolnego.

• Ponownie ambasadorami programu będą Anna i Robert Lewandowscy.

• W zeszłym roku do projektu włączyło się ponad 10 600 polskich szkół, którym Lidl Polska przekazał prawie 40 tysięcy nagród.

Lidl Polska jest siecią odpowiedzialną społecznie, która podejmuje wiele działań mających pozytywny wpływ na otoczenie, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju. Firma działa według strategii CSR na lata 2020-2025, w ramach której realizowane są aktywności związane m.in. ze zdrową żywnością czy odpowiedzialnością obywatelską.Jednym z działań Lidl Polska w zakresie wspierania społeczności lokalnych jest program "Szkoły Pełne Talentów", który powstał w 2022 roku i już podczas pierwszej edycji osiągnął wielki sukces. Do zeszłorocznej akcji dołączyło ponad 10 600 szkół, którym Lidl Polska przekazał niemal 40 tysięcy nagród. Program "Szkoły Pełne Talentów" zaangażował do współpracy zarówno dzieci, rodziców, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Dzięki drużynowemu działaniu, szkoły - podstawowe, ogólnokształcące, branżowe oraz technika - doposażyły się w nowoczesny sprzęt, który umożliwia dzieciom jednakowe szanse w rozwijaniu talentów i nauce.Już 1 września 2023 roku wystartuje kolejna edycja programu "Szkoły Pełne Talentów", która potrwa do 5 listopada. Rejestracja do udziału w akcji dla szkół wystartuje 18 sierpnia br. - dane do logowania zostaną przekazane szkołom drogą pocztową. Nowy katalog nagród zawiera ponad 120 różnych nagród w 7 kategoriach. Ponownie ambasadorami akcji będą Anna i Robert Lewandowscy.- mówi Anna Lewandowska.- komentuje Robert Lewandowski.