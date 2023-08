"Słuchać swoich różnic. Bezcenne". Nowy duet Mastercard Music (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Na wszystkich platformach streamingowych, dostępny jest premierowy singiel "Lustro" stworzony przez duet czołowych polskich artystów: Bedoesa 2115 i Dawida Kwiatkowskiego.

Piosenka to efekt pracy muzyków w ramach 3. edycji Mastercard Music - projektu, którego celem jest inspirowanie do wspólnej pracy twórców z odległych nurtów muzycznych, o innym spojrzeniu na świat i odmiennej wrażliwości. Mastercard, jako marka, dla której ważna jest równość i różnorodność, już po raz trzeci zaprosiła do współpracy muzyków, inspirując ich do "słuchania swoich różnic", wykorzystania doświadczenia i połączenia pasji do muzyki.Platforma Mastercard Music to projekt Mastercard, którego ideą jest łączenie ludzi poprzez wspólną pasję i pokazanie siły muzyki, jednoczącej pomimo różnic. W ramach tego projektu, marka podejmuje współpracę z artystami poruszającymi się w odmiennych stylach muzycznych, inspirując ich do wspólnej pracy i skomponowania oraz nagrania utworu, który będzie przełamywał schematy. W ramach Mastercard Music zadebiutowały już dwa duety - Sanah&Sobel z utworem "Cześć, jak się masz?" oraz Pezet&Natalia Szroeder z singlem "Jeden świat".W tegoroczną odsłonę projektu zaangażowali się Bedoes 2115, topowy, polski raper i Dawid Kwiatkowski, jeden z najpopularniejszych polskich artystów popowych. Efektem tego nieoczywistego duetu jest singiel "Lustro", dostępny na wszystkich platformach streamingowych. Piosenka napisana przez artystów to próba zagłębienia się w inny świat, postawienia się na miejscu drugiej osoby i spojrzenia na rzeczywistość jej oczami, nabrania nowej perspektywy i zrozumienia odmienności.To założenia doskonale pokazano w nagranym z udziałem muzyków teledysku, który w kreatywny sposób pokazuje to, jak, dosłownie i w przenośni, możemy odbijać się w oczach innych, niczym w tytułowym lustrze.- opowiada reżyser teledysku, Alan Willmann.- mówi o swoich doświadczeniach Dawid Kwiatkowski. -- komentuje Dawid.- podsumowuje artysta.Bedoes 2115 i Dawid Kwiatkowski spotkają się na scenie w czasie wspólnego koncertu, który odbędzie 25 września 2023 roku w MOXO w Fabryce Norblina. W czasie wydarzenia każdy z artystów zaprezentuje utwory ze swojego repertuaru oraz wspólny singiel "Lustro". Bilety zdobyć można w aktywacjach w ramach programu Mastercard Bezcenne Chwile oraz w konkursach organizowanych na portalach społecznościowych artystów.